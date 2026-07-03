快訊

畫面曝光！移民署破跨國人口販運賣淫集團逮18人 救出9緬籍賣淫女

世足賽／克羅埃西亞球迷怒丟垃圾、比中指！美媒解釋「致命越位」原因

手機搜答案等於人在發呆 日本實驗揭大腦陷阱防變笨

聽新聞
0:00 / 0:00

中研院社會所成立30周年 新院長陳建仁提出期許

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
中研院院長陳建仁（左）出席社會所「學術諮詢委員會議暨30週年慶」。圖片來源：中央研究院
中研院院長陳建仁（左）出席社會所「學術諮詢委員會議暨30週年慶」。圖片來源：中央研究院

在人工智慧（AI）與人口結構快速變遷的巨浪下，社會學界正積極尋找引導科技向善的解方。中央研究院社會學研究所昨（2）日舉辦「學術諮詢委員會議暨30週年慶」活動，中研院陳建仁期許，面對AI時代的新巨變，社會所能進一步深化AI倫理、道德治理及社會影響等研究，以回應新時代的挑戰。

這場30周年慶活動，邀請美國杜克大學社會學系榮休教授林南、美國普林斯頓大學社會學及國際研究講席教授謝宇，以及多位學術諮詢委員與會，共同回顧並展望社會學研究與國際交流的發展方向。陳建仁致詞時分享，社會所自成立以來，長期深耕台灣社會研究，從歷史、文化、政治、家庭到醫療與科技等多元議題，累積了豐厚的學術成果與研究基礎。

借鏡教宗良十四世通諭《偉大的人類》（Magnifica Humanitas），陳建仁指出，AI時代的科技發展應兼顧人類尊嚴、公共利益、弱勢照顧與社會團結等核心價值。

回顧發展歷程，中研院指出，社會所於1995年成立籌備處，由時任副院長張光直召集院內14位同仁推動，並於2000年1月10日正式成立 。30年來不僅推動「台灣社會變遷基本調查」、「世代與性別計畫」等長期計畫，建構可供國內外學界共享的重要資料庫。在學術出版上，該所已出版專書逾百種，其與台灣大學社會學系共同發行的《台灣社會學》期刊，自2001年創刊以來已發行50期，更獲國家圖書館獎項肯定。

除了豐碩的學術成果，人才培育也是厚植研究能量的關鍵。中研院指出，社會所長期投入新世代社會科學人才培育，除與台灣大學、政治大學合辦「公共議題與社會學博士班」，以及與清華大學合作「當代中國研究碩士學程」外，也透過博士候選人培育計畫與研習營等方式向下扎根。展望下個十年，社會所將持續秉持「說我們自己的故事，來回答我們是誰」的理念，從台灣出發，與世界對話。

中研院 陳建仁 美國

延伸閱讀

陳建仁接待蒙古科研代表 中研院攜手蒙古、宜大簽 MOU

潘文淵基金會30周年慶 史欽泰：以人才培育驅動產業發展

潘文淵文教基金會 驅動科技創新及長期育才不遺餘力

工程會主委拜會中研院 交流宜蘭科研與建設推動

相關新聞

太平島仲裁案十周年 陳永康籲外交部重申我方反對立場

國防部前副部長、立委陳永康表示，今年7月12日是南海仲裁庭判定太平島是「礁」非「島」案的10周年，當年仲裁結果公布時，時任總統的蔡英文完全不支持仲裁庭的論述。他呼籲外交部當日應公開重申我方反對立場。同時也應召見日、菲駐台使節，就當前兩國所謂專屬經濟區水域談判，關切我身為第三方的權益。

銅鑼灣書店店長林榮基逝世 陸委會：深感不捨與哀悼

銅鑼灣書店店長林榮基昨晚逝世，陸委會表示深感不捨與哀悼。後續將協助家屬與黃春生牧師處理後事。 陸委會昨晚間以書面形式回應媒體詢問時作上述回應，並指出林榮基在舉世震驚的香港銅鑼灣書店事件中，遭到中共長期拘留，其後毅然揭發中共惡行。他在港版國安法實施前移居台灣，歷經艱辛，讓銅鑼灣書店在臺灣重生，成為自由的象徵。 陸委會提到，林先生從不諱言對台灣自由環境的支持。他曾表示，認同台灣民主自由及人權的核心價值，也曾語重心長呼籲「有些東西不是唾手可得」，必須珍惜，他決定留在台灣，也有責任捍衛台灣的民主自由。「我們悼念林先生，他熱愛臺灣，支持民主自由的心，值得國人肯定」。

軍公教調薪基層加多少？圖解歷年加薪幅度

行政院會2日通過明年軍公教待遇調整方案，今年7月1日起專業加給與主管加給定額各調增2000元，以此墊高整體薪資基數；明年再通案調薪4%。這是政府首度採2段式加薪，行政院人事行政總處指出，盼讓基層人員對加薪更有感，預計有72萬人受惠。

歷史上的今天／1963年信天翁式水上救護機 烏坵載患者

1963年7月3日，空軍總部派遣一架HU-16A信天翁式水上救護機前往烏坵進行救援任務，接運患急性盲腸炎開刀後情況不良的中尉權文海來台北救治，這架飛機由空軍飛行員少校金安銃、少校仝德山、上尉楊文正及醫務士李欣義等完成這趟見義勇為的任務。權中尉現到達台灣後被送往陸軍總醫院接受進一步治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。