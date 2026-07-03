中研院社會所成立30周年 新院長陳建仁提出期許

在人工智慧（AI）與人口結構快速變遷的巨浪下，社會學界正積極尋找引導科技向善的解方。中央研究院社會學研究所昨（2）日舉辦「學術諮詢委員會議暨30週年慶」活動，中研院長陳建仁期許，面對AI時代的新巨變，社會所能進一步深化AI倫理、道德治理及社會影響等研究，以回應新時代的挑戰。

這場30周年慶活動，邀請美國杜克大學社會學系榮休教授林南、美國普林斯頓大學社會學及國際研究講席教授謝宇，以及多位學術諮詢委員與會，共同回顧並展望社會學研究與國際交流的發展方向。陳建仁致詞時分享，社會所自成立以來，長期深耕台灣社會研究，從歷史、文化、政治、家庭到醫療與科技等多元議題，累積了豐厚的學術成果與研究基礎。

借鏡教宗良十四世通諭《偉大的人類》（Magnifica Humanitas），陳建仁指出，AI時代的科技發展應兼顧人類尊嚴、公共利益、弱勢照顧與社會團結等核心價值。

回顧發展歷程，中研院指出，社會所於1995年成立籌備處，由時任副院長張光直召集院內14位同仁推動，並於2000年1月10日正式成立 。30年來不僅推動「台灣社會變遷基本調查」、「世代與性別計畫」等長期計畫，建構可供國內外學界共享的重要資料庫。在學術出版上，該所已出版專書逾百種，其與台灣大學社會學系共同發行的《台灣社會學》期刊，自2001年創刊以來已發行50期，更獲國家圖書館獎項肯定。

除了豐碩的學術成果，人才培育也是厚植研究能量的關鍵。中研院指出，社會所長期投入新世代社會科學人才培育，除與台灣大學、政治大學合辦「公共議題與社會學博士班」，以及與清華大學合作「當代中國研究碩士學程」外，也透過博士候選人培育計畫與研習營等方式向下扎根。展望下個十年，社會所將持續秉持「說我們自己的故事，來回答我們是誰」的理念，從台灣出發，與世界對話。