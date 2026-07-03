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韓國瑜推廣雲林花生 籲民眾多採購助農民

中央社／ 台北3日電

立法院長韓國瑜今天出席雲林縣政府在立法院舉辦的花生推廣會，呼籲民眾多食用雲林花生，支持國產農產品，幫助農漁民。

雲林縣政府上午在立法院舉辦「品味雲林，好事花生」推薦記者會，雲林縣長張麗善出席，並與韓國瑜同台促銷雲林花生。

韓國瑜說，雲林縣是非常神奇的地方，土地面積只占全台灣3.5%，但是，5大農產品都是全台灣第1名，包括水稻、蕃薯、蒜頭、地瓜，及今天的主角，花生。

韓國瑜表示，花生被稱為長生果，有4大功能，首先是對心血管非常好，可以抗氧化、抗衰老，也可以穩定情緒，並且可以幫助睡眠，所以花生是對身體非常有幫助的農產品。

韓國瑜說，看到張麗善，以及很多農業縣、漁業縣立委都到立法院推銷農漁產品，身為立法院長非常感動。立委是全國民意機構最高的代表，有責任把選區好的產品推銷給社會大眾，這是每一位立委負責任，也應該要有的表現。

韓國瑜指出，印度、阿根廷、巴西等地的進口花生，大概占國內25%市場。但是，大家都知道，真正好吃、香味濃、有營養的是雲林花生。

韓國瑜表示，農民這麼辛苦，就是希望農產品賣得好價錢，可以養家活口生兒育女，希望民眾多多食用國產農產品、水產品，幫助農漁民朋友。因此，一位好的民意代表，好的立法委員，一定要照顧好選區每個階層的朋友。

韓國瑜 雲林 張麗善

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