外交部加碼榮邦計畫 赴友邦投資最高補助6000萬

外交部今天表示，為加速推動「榮邦計畫」，已修正「鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法」，自1日施行，除放寬補助範圍、提高赴友邦考察機票補助至10萬元，同時將7年內累計最高補助金額由新台幣2000萬元大幅提升至6000萬元，提供更具實質效益的支持。

外交部發布新聞稿指出，為加速推動「榮邦計畫」，深化台灣與友邦經貿合作，並鼓勵台灣企業赴友邦投資布局，已修正「鼓勵業者赴有邦交國家投資補助辦法」，並於7月1日發布施行。

外交部表示，這次修法透過放寬補助項目、提高補助額度及強化赴友邦考察支持等措施，降低企業進入新興市場的初期成本與投資風險，鼓勵台灣優勢產業與政府協力赴友邦深耕發展，協助友邦提升產業能量、拓展國際市場，進一步強化雙邊經貿合作，落實互利共榮目標。

外交部指出，修法重點包括放寬補助項目適用範圍、提高累計最高補助金額，及提高赴友邦投資考察補助。

放寬補助項目適用範圍部分，外交部說，依企業實際投資需求，擴大補助項目適用範圍，包括當地員工薪資、廠房設備、營業處所或土地租金及融資利息等，並取消原須擇一申請的限制，提高補助措施的彈性與實用性。

外交部指出，提高累計最高補助金額部分，考量近年友邦物價、勞動成本及企業海外投資初期資金成本持續攀升，將業者7年內累計最高補助金額，由原2000萬元提高至6000萬元，提供企業更具實質效益的投資支持。

提高赴友邦投資考察補助部分，外交部表示，因應國際機票及交通成本上升，將企業赴邦交國實地考察投資環境、評估市場條件及洽談合作機會的機票補助上限，提高至10萬元，鼓勵業者積極評估赴友邦投資布局。

外交部強調，面對全球供應鏈重組與產業布局調整，友邦不僅是台灣重要的外交夥伴，也具備產業合作、市場拓展及區域布局的高度潛力。透過修法以大幅提升政策支持力道，盼降低企業海外投資布局初期風險，鼓勵更多台商赴友邦投資設廠、建立供應鏈節點、拓展市場，同時協助友邦提升產業技術、創造在地就業及促進經濟發展，形成雙贏合作。