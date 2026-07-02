快訊

韓職／「愛彥程打線」超挺！ 王彥程5局失2分收本季第7勝

名店中鏢！致癌問題油流向曝光 含聯華、桂冠、爭鮮等224家業者

近500架無人機狂轟…俄羅斯大規模空襲基輔 多處爆炸釀至少17死

聽新聞
0:00 / 0:00

青年團體籲檢討居住政策 內政部：多元照顧不同需求

中央社／ 台北2日電
內政部說，住宅政策照顧青年、婚育家庭等多元族群需求，目前租金補貼已核定88.5萬戶，直接興辦社宅12萬5441戶，預計民國115年至116年度共可再增加1.8萬戶，其中雙北已規劃興辦約8000戶。圖／AI生成
內政部說，住宅政策照顧青年、婚育家庭等多元族群需求，目前租金補貼已核定88.5萬戶，直接興辦社宅12萬5441戶，預計民國115年至116年度共可再增加1.8萬戶，其中雙北已規劃興辦約8000戶。圖／AI生成

青年團體今天呼籲政府檢討居住政策。內政部說，住宅政策照顧青年、婚育家庭等多元族群需求，目前租金補貼已核定88.5萬戶，直接興辦社宅12萬5441戶，預計民國115年至116年度共可再增加1.8萬戶，其中雙北已規劃興辦約8000戶。

台灣青年思潮等青年團體今天與朝野立委，共同呼籲政府檢討居住政策，並提出包括社會住宅增量、速提院版租賃條例、租補金額須合理化、租補漏接戶納管理、大學宿舍同步規劃等5項具體檢討面向。

內政部透過新聞稿回應，政府住宅政策照顧對象涵蓋青年、婚育家庭、高齡者及社會經濟弱勢等多元族群，透過百萬戶租屋家庭支持計畫，推動租金補貼、多元興辦與包租代管社會住宅，並結合婚育宅、老宅延壽、新青安利息補貼與都市更新等專案計畫，為民眾提供多元居住協助措施，其中青年居住需求也是住宅政策推動重點。

內政部表示，租金補貼截至今年6月底已核定88.5萬戶，單身青年有50萬戶、經濟或社會弱勢占32.2萬戶、65歲以上長者7.4萬戶，而且只要40歲以下單身都可享1.2倍加碼。

內政部說，包租代管社會住宅也達11萬4737戶，其中40歲以下青年為5萬8542戶；另直接興辦社會住宅達12萬5441戶，預計115年至116年度合計可再增加1.8萬戶，其中雙北地區已規劃興辦28處、約8000戶社會住宅。

此外，配合住宅法修法，明定社會住宅保留至少20%戶數優先提供新婚2年內或育有未成年子女家庭申請，推估未來3年內全國可再釋出約1萬戶婚育宅。

內政部說，已積極推動「租賃住宅市場發展及管理條例」修法。第一，明定禁止惡房東限制房客申請租金補貼、遷入戶籍或申報租金費用，或於租期內任意調漲租金。第二，為兼顧房東權益，增訂「租霸下車」條款，針對惡房客屢次欠租、妨礙安寧秩序或從事非法活動等情形，明定得提前終止租約；對於惡意占用、拒不返還房屋的不良房客，也將建立退場機制。

內政部最後表示，除社會住宅多元興辦、租金補貼擴大、包租代管、購屋貸款利息補貼外，同時已因應人口老化、在地安老需求，積極推動老宅延壽方案，並結合衛福部長照輔具或居家照護環境改善等措施，具體回應社會大眾對不同年齡居住期待。

內政部 青年 租金補貼 社會住宅

延伸閱讀

青年團體5大建議 呼籲政府檢討居住政策

朝野立委檢討賴政府居住政策 「應建社宅、租金透明化」

民進黨提出「台灣好生活」共同政見 賴清德：打造經濟共享福利國家

嘉市宣布免費午餐納私校、推高齡健保補助 高雄育兒租補升級

相關新聞

郭台銘婚前承諾跳票？曾馨瑩曾曝「覺得被騙」 為一事氣到離家出走

鴻海創辦人郭台銘近日遭媒體拍到與一名女性球友互動頻繁，引發外界關注其家庭近況。郭台銘夫妻的互動向來是媒體焦點，曾馨瑩過去上節目曾坦言，郭台銘2019年宣布投入總統大選時，僅以簡訊告知她，讓她一度氣到離家出走。

青年團體籲檢討居住政策 內政部：多元照顧不同需求

青年團體今天呼籲政府檢討居住政策。內政部說，住宅政策照顧青年、婚育家庭等多元族群需求，目前租金補貼已核定88.5萬戶，直...

花蓮轉運站「空手觀光」再升級 60輛電輔車免費借還設觀光案內所

迎接暑假旅遊旺季，花蓮火車站前的「花蓮轉運站」服務再升級，新設置「觀光案內所」整合行李託運、交通票務、遊程預約等，也引進60輛電輔車免費租借，方便遊客載運行李或寵物旅遊，配合服務升級，站內租借行動電源、使用智慧置物櫃都有限時優惠。

「青年基本法」今年上路 首次全國青年事務會議屏東登場

今年「青年基本法」施行後，今明兩天在屏東縣首度舉行「全國青年事務專責單位主管會議」，包括教育部、勞動部、經濟部、國家發展委員會及外交部等中央部會代表，及全國22縣市青年事務主管與青年代表齊聚，交流青年工作推動經驗並進行對話。

汶汶遇襲引關注…立院6日排審跟騷法 立委提檢警聲請核發緊急保護令

中信兄弟啦啦隊成員汶汶遭襲，跟騷法修法受矚。立法院內政委員會6日排審跟騷法修正草案，立委提案，檢警認被害人受跟騷有急迫危...

軍公教調薪 公務員嘆還是留不住人才

行政院公布軍公教人員調薪方案，提高公務人員起薪盼吸引人才。有公務員認為，調薪有助吸引新人投入公職，但留才效果有限。新北市一名十職等公務員表示，現在真正的問題不是加薪，而是整體制度與職涯發展，若以自己的專業能力到民間企業，薪資可達目前公職的兩倍，這次通案調薪加上專業加給，與民間薪資及福利相比，仍留不住已經培養起來的人才。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。