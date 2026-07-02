青年團體籲檢討居住政策 內政部：多元照顧不同需求

青年團體今天呼籲政府檢討居住政策。內政部說，住宅政策照顧青年、婚育家庭等多元族群需求，目前租金補貼已核定88.5萬戶，直接興辦社宅12萬5441戶，預計民國115年至116年度共可再增加1.8萬戶，其中雙北已規劃興辦約8000戶。

台灣青年思潮等青年團體今天與朝野立委，共同呼籲政府檢討居住政策，並提出包括社會住宅增量、速提院版租賃條例、租補金額須合理化、租補漏接戶納管理、大學宿舍同步規劃等5項具體檢討面向。

內政部透過新聞稿回應，政府住宅政策照顧對象涵蓋青年、婚育家庭、高齡者及社會經濟弱勢等多元族群，透過百萬戶租屋家庭支持計畫，推動租金補貼、多元興辦與包租代管社會住宅，並結合婚育宅、老宅延壽、新青安利息補貼與都市更新等專案計畫，為民眾提供多元居住協助措施，其中青年居住需求也是住宅政策推動重點。

內政部表示，租金補貼截至今年6月底已核定88.5萬戶，單身青年有50萬戶、經濟或社會弱勢占32.2萬戶、65歲以上長者7.4萬戶，而且只要40歲以下單身都可享1.2倍加碼。

內政部說，包租代管社會住宅也達11萬4737戶，其中40歲以下青年為5萬8542戶；另直接興辦社會住宅達12萬5441戶，預計115年至116年度合計可再增加1.8萬戶，其中雙北地區已規劃興辦28處、約8000戶社會住宅。

此外，配合住宅法修法，明定社會住宅保留至少20%戶數優先提供新婚2年內或育有未成年子女家庭申請，推估未來3年內全國可再釋出約1萬戶婚育宅。

內政部說，已積極推動「租賃住宅市場發展及管理條例」修法。第一，明定禁止惡房東限制房客申請租金補貼、遷入戶籍或申報租金費用，或於租期內任意調漲租金。第二，為兼顧房東權益，增訂「租霸下車」條款，針對惡房客屢次欠租、妨礙安寧秩序或從事非法活動等情形，明定得提前終止租約；對於惡意占用、拒不返還房屋的不良房客，也將建立退場機制。

內政部最後表示，除社會住宅多元興辦、租金補貼擴大、包租代管、購屋貸款利息補貼外，同時已因應人口老化、在地安老需求，積極推動老宅延壽方案，並結合衛福部長照輔具或居家照護環境改善等措施，具體回應社會大眾對不同年齡居住期待。