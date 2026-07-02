強化救災韌性 消防署打造新型災害訓練場、同步建置指揮與後勤整備

面對電動車火警、鋰電池熱失控、高科技廠房火災等新型災害快速增加，內政部消防署2日在南投訓練中心舉辦「新型災害事故搶救訓練場興建工程」動土典禮，正式啟動我國新型災害訓練量能升級計畫。內政部政務次長馬士元表示，中央這次不只是興建新的訓練場，更同步推動通訊指揮與後勤整備，全面提升消防員救災安全與全國災害應變韌性。

內政部指出，近年隨著電動車、儲能設備及高科技產業快速發展，加上極端氣候帶來的大規模複合型災害風險，災害型態已與過去明顯不同。鋰電池熱失控、太陽能設備火災以及高科技廠房災害，都是消防同仁未來必須面對的新課題，因此中央持續從「訓練量能」、「災害應變韌性」及「消防職業安全」三個方向，系統性強化國家防救災能力。

此次動土的新型訓練場，總投入經費新臺幣2億4,000萬元，將聚焦「電動車」、「太陽能設備」及「高科技廠房」等三大新型災害情境，預計116年完工。未來將搭配NFPA國際訓練教材與模擬情境設計，提供更貼近實際災害現場的專業訓練環境，提升消防人員面對新型災害的判斷、應變及救災安全能力。

除了訓練中心軟硬體升級，中央也同步強化全國災害應變韌性。馬士元表示，大規模災害發生時，「通訊不中斷」是指揮救災最重要的基礎，因此中央與地方政府共同推動新型通訊指揮車建置，預計117年底前，全台將完成81輛布建。車輛具備衛星通訊、5G影像傳輸及多系統整合能力，可在重大災害發生第一時間建立前進指揮通訊系統，提升中央與地方即時指揮、協調與資訊傳遞能力。

另外，為強化消防人員長時間救災的後勤支援與職業安全，中央今年也以「北、中、南、東」四大區域整備概念，優先補助新北市、臺中市、高雄市及花蓮縣，各建置1輛後勤照護車，總補助經費3,000萬元。車輛可提供醫療監測、補水降溫、熱量補充及休息輪替空間，作為第一線救災同仁的重要後勤支持，並強化區域型重大災害持續應變量能。

馬士元強調，未來救災不只是比裝備，更是比整體應變韌性與持續作戰能力。中央不會只要求消防員衝進火場，更要提供足夠的訓練、設備與制度支持，作為消防同仁最堅強的後盾。

他表示，未來消防署訓練中心除持續作為國內消防人才培育基地，也將朝向印太地區重要災防合作平台發展，持續推動國際交流、專業訓練與人道救援合作，讓世界看見臺灣防救災的專業實力與國際貢獻。