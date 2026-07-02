軍公教通案調薪4% 全教會肯定「具正面意義」、籲制度化審議機制

行政院會今天通過116年軍公教通案調薪4%，全國教師會肯定「具正面意義」，但幅度與第一線教師期待仍有落差，呼籲建立制度化的審議機制，納入民間參與機制。

行政院會今天通過116年軍公教員工待遇提升方案，通案調薪4%。另外，教師學術研究加給等專業加給、主管職務加給各定額調增2000元且自115年7月1日就生效。

全國教師會（全教會）稍晚發布新聞稿指出，政府願意持續調整軍公教待遇，對改善教育人員薪資具有正面意義。

然而，全教會也提到，近年台灣經濟持續成長，政府稅收屢創新高；另一方面，教育現場面臨學生學習需求多元、融合教育推動、數位科技快速發展、親師溝通壓力增加，以及教師兼任行政工作日益繁重等挑戰，工作負荷與專業要求也持續增加，這次調薪幅度仍與第一線教師的期待存在落差。

全教會理事長葉青芪表示，調整幅度至少應能反映前次調薪以來累積的消費者物價指數變化，避免退休保障因物價上漲而逐漸縮水。至於專業加給及兼任行政職務加給，則應定期檢討是否足以反映教師專業責任、工作負荷及教育環境的變化。

葉青芪也呼籲，教師期待的不只是每隔幾年討論一次調薪幅度，而是一套公開透明、具有客觀指標及受僱者代表參與的待遇調整制度，才能真正提升教育工作的專業尊嚴，並穩定台灣未來的教育人力。