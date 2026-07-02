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台美友好之夜3日天母棒球場登場 AIT處長谷立言開球

中央社／ 台北2日電
美國在台協會處長谷立言。聯合報系資料照
美國在台協會處長谷立言。聯合報系資料照

為慶祝美國建國250週年，美國在台協會（AIT）3日將在天母棒球場舉辦「台美友好之夜」，由AIT處長谷立言開球，世界少棒錦標賽冠軍隊伍東園國小棒球隊球員也受邀共襄盛舉。

AIT今天發布新聞稿指出，為慶祝美國建國250週年，以及歷久彌新的美台夥伴關係，AIT將於3日晚上6時30分，在台北市天母棒球場舉辦「台美友好之夜：美國建國250週年 America Day x American NightMarket」慶祝活動。

AIT表示，活動將由谷立言（Raymond Greene）與一位VIP貴賓共同開球，為精彩賽事揭開序幕。活動亮點包括由美國休士頓藝術家GONZO247設計的主題視覺、美國主題夜市、美國英雄特展，以及限量紀念贈品等。

AIT也邀請LLB世界少棒錦標賽冠軍隊伍東園國小棒球隊球員走上球場共襄盛舉，參與開球活動。

谷立言 棒球 AIT

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