新法嚴抓電子煙！上路後將設1個月緩衝期 立委：誰會自己丟違禁品

為全面堵住電子煙流竄漏洞，行政院日前通過「菸害防制法」部分條文修正草案，首度將「持有」電子煙納入處罰對象，更大幅提高製造、輸入、販賣及供應等違法行為的法律責任。衛福部長石崇良今在立法院表示，此次修法將嚴抓電子煙持有，上路後設置1個月緩衝期，呼籲民眾主動交付回收避免觸法。

國民黨立委陳菁徽詢問，電子煙自動放棄及回收機制該怎麼做？誰會自己丟掉違禁品？直接丟棄是不是更快？新法在緩衝期間主動繳回電子煙可免罰，但是回收桶的設計是否會讓民眾丟棄電子煙之後，結果又有人把它拿出來？

石崇良回應，電子煙的交付回收機制在新加坡有執行先例，使用者可匿名且主動將電子煙上繳至電子煙回收桶，協助使用者自首改過。衛福部也已經跟環境部討論電子煙回收桶的設計，因為電池涉及安全問題；容器的設計也是只進不出，不會隨便就可以取出帶走。

民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳表示，完全支持政府全面防堵電子煙、杜絕毒品載具，但高額裁罰需要完整配套，而不是只修法。新法施行後，僅有1個月宣導期，對於違法行為僅「沒入」電子煙及其組合元件，不對行為人處以罰鍰，但1個月後的違法行為，不僅「沒入」，也處以罰緩，宣導期是否太短？

邱慧洳說，市面上的電子煙、加熱菸外觀高度相似，不僅一般民眾難以辨識，就連第一線執法人員也未必能第一時間判斷是否合法。若政府沒有建立明確、科學的辨識標準，人民很可能在不知情下觸法，基層執法人員也可能因認定標準不同，造成執法落差與社會爭議。

石崇良說，將再研議是否延長宣導期，目前1個月期間內主動交出違法產品，僅予以沒入，不會開罰，呼籲民眾把握期限主動處理。

針對立委提出的17個不同修法版本，石崇良表示，許多內容與行政院版本方向一致，包括加強源頭管理、禁止持有電子煙、增訂網路平台管理責任等，衛福部都樂見朝一致方向推動。部分版本建議將沒入電子煙一律於30日內送驗或銷毀，但考量刑事證物保全及全面送驗可能衝擊檢驗量能，後續仍須審慎評估。

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