快訊

北方之王崛起！英國下一任首相會有新未來？

拒否柴逆襲成史上第一隻警犬 領犬員揭考上鐵飯碗3關鍵：完勝大型狗

民進黨立委林宜瑾詐領助理費上千萬 一審重判7年

防中國民族團結法製造案件 陸委會強化兩岸交流審查

中央社／ 台北2日電

中國「民族團結進步促進法」上路。陸委會今天說，已預期中共會藉此法製造案件，政府須提早因應、警示，接下來將強化審查兩岸交流案件，涉統戰疑慮不予許可；也會研議修法或立法反制跨境鎮壓，並禁止加害人入境。

中國1日起實施「民族團結進步促進法」，主張民族團結的事業堅持由中國共產黨領導，且可究責境外組織與個人等。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，近年中國持續制定具境外管轄與制裁效果的法律工具，包括反分裂國家法、反間諜法、懲獨22條等，而民族團結進步促進法進一步擴張跨國鎮壓、跨境壓迫制度化以及法律化，正反映中國威權統治本質。

卓榮泰說，行政院依照總統賴清德指示，將從預防、保護、反制3面向因應，並請政委馬永成、林明昕督導，針對反制中國跨境鎮壓，成立行政院層級的「跨境鎮壓跨機關協處平台」，整合內政部、法務部、陸委會全力保護民眾安全，也請外交部與相關部會持續擴大與友盟國家合作，共同反制中國蠻橫行為。

卓榮泰指出，中國逐步將對台法律戰從「以商逼政」轉向「以法促統」，未來勢必藉各項法律工具，加大對台灣人民、企業、團體及青少年交流活動的政治施壓，對單純從事兩岸交流活動的民眾，勢必帶來更高威脅。中共最終目的就是在併吞台灣、消滅中華民國，但台灣將更堅持與理念相近國家站在一起，堅守民主、法治、人權與自由的普世價值。

針對3面向因應措施，陸委會說，在預防方面，將強化全民識讀與公務員教育訓練，加強把關機關人員赴陸，也會強化審查兩岸交流案件，涉統戰疑慮不予許可；反制跨境鎮壓部分，將研議修法或立法，強化入境管控、禁止加害人入境；另也會規劃完善援助與保護機制，包括專線報案電話、個資外洩協助變更個資、免費心理諮商、在陸家屬返台就學、海外關懷服務等。

媒體詢問，針對修法或立專法反制是否已有相關方向，以及是否會比照中國公布禁止入境的加害人黑名單。陸委會副主委梁文傑說，現在與國安有關法律在立法院都很難通過，連審查都很難，修法是考慮選項，但目前還是在既有法律架構下，用一切可能資源做好準備。此外，政府不會公布黑名單，但現在大陸人來台都要經過審查，也有審查標準。

針對是否會公布與中國有簽署司法合作或引渡協定的國家。梁文傑說，中共基本上將民族團結進步促進法列為準憲法層次，已預期中共會以此法入手並製造一些案件，因此政府必須提早因應、發出警示，目前在跨部會平台建構反制與援助機制，若有具體方案會說明。

外交部研究設計會副主任林世欣補充，外交部一直追蹤、更新相關引渡協定適用範圍、實際執行情形，也會密切注意相關發展，並適時提醒民眾風險與必要協助。民眾出國時也應多留意相關法令規定與潛在風險，也可到外交部領事事務局網站注意旅遊警示。

陸委會 兩岸 中共

延伸閱讀

因應中共實施民族團結法 政院成立跨境鎮壓跨機關協處平台

批陸「民族團結法」是「統一法」 陸委會：結合友盟力抗中共威脅

影／防制中國民族團結法 行政院成立政院層級協處平台

大陸民族團結法今上路 國安官員：強化預警 防跨國鎮壓

相關新聞

郭台銘婚前承諾跳票？曾馨瑩曾曝「覺得被騙」 為一事氣到離家出走

鴻海創辦人郭台銘近日遭媒體拍到與一名女性球友互動頻繁，引發外界關注其家庭近況。郭台銘夫妻的互動向來是媒體焦點，曾馨瑩過去上節目曾坦言，郭台銘2019年宣布投入總統大選時，僅以簡訊告知她，讓她一度氣到離家出走。

救命錢到了！蘇澳獲中央核定13億治水經費 力拚擺脫水患陰霾

重創宜蘭蘇澳的鳳凰風災7個月後，蘇澳鎮公所向中央大力爭取，獲得行政院正式核定「重大防洪治水與全面改善計畫」總經費高達13.06億元。鎮長李明哲強調，這筆預算並非一般的工程款，而是地方盼望已久的「救命錢」，將全面打造韌性防災城鎮。

腦血管瘤破裂搶救成功 胡博硯病床過生日比YA：新的重生開始

東吳大學法律系教授胡博硯先前曾獲賴清德總統提名為中央選舉委員會副主委，29日晚間因腦血管瘤破裂病發，被緊急送往淡水馬偕醫院搶救，目前病況已漸穩定。今日正逢胡博硯生日，其家屬稍早在臉書發布一張胡在病床上「手比YA」的照片，並指出今天是「新的重生開始」，透露胡正在恢復中。

1300噸致癌物超標4倍沙拉油流入泰山、福壽及福懋 中聯油脂道歉了

中聯油脂公司爆出1300公噸大豆沙拉油一級致癌物「苯駢芘」超標4倍，供應泰山、福壽及福懋等三大廠，引爆食安爭議。中聯油脂發表致歉聲明表示，6月29日傍晚接獲自主送第三方查驗報告，隔天即通知三大廠停止該批次出貨，並宣布成立專案小組查明原因，並全力配合調查，及協助客戶保障權益。

軍公教明年擬加薪4％ 專業、主管加給今年7月提前生效

•行政院會今日將拍板明年度軍公教待遇提升方案。據了解，考量台灣經濟成長率佳、消費者物價指數上漲及民間企業平均薪資與最低工資成長，政院擬加薪9.98%至5.88%，包括專業加給、主管職務加給各定額調增2000元以及通案調薪4%，軍公教、技工工友及約聘僱人員約72萬人受惠。

大豆油致癌物超標 中聯油脂全面停產 這三家股東供應鏈全踩雷

由國內老牌食品大廠合資成立的中聯油脂公司，其供應的特定批次大豆油爆出嚴重食安疑慮；中聯油脂今天出面召開記者會說明，公司是於6月29日傍晚取得第三方檢驗報告，確認該批次大豆油中的致癌物「苯並芘」含量超出國內法規標準，高達 8.1 ppb（法定標準值為 2 ppb）；由於中聯油脂背後為福懋、福壽、泰山等三家油脂食品巨頭共同出資設立的合資公司，此次原料出問題，也等同讓這三家股東的下游產品全面踩雷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。