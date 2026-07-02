防中國民族團結法製造案件 陸委會強化兩岸交流審查

中國「民族團結進步促進法」上路。陸委會今天說，已預期中共會藉此法製造案件，政府須提早因應、警示，接下來將強化審查兩岸交流案件，涉統戰疑慮不予許可；也會研議修法或立法反制跨境鎮壓，並禁止加害人入境。

中國1日起實施「民族團結進步促進法」，主張民族團結的事業堅持由中國共產黨領導，且可究責境外組織與個人等。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，近年中國持續制定具境外管轄與制裁效果的法律工具，包括反分裂國家法、反間諜法、懲獨22條等，而民族團結進步促進法進一步擴張跨國鎮壓、跨境壓迫制度化以及法律化，正反映中國威權統治本質。

卓榮泰說，行政院依照總統賴清德指示，將從預防、保護、反制3面向因應，並請政委馬永成、林明昕督導，針對反制中國跨境鎮壓，成立行政院層級的「跨境鎮壓跨機關協處平台」，整合內政部、法務部、陸委會全力保護民眾安全，也請外交部與相關部會持續擴大與友盟國家合作，共同反制中國蠻橫行為。

卓榮泰指出，中國逐步將對台法律戰從「以商逼政」轉向「以法促統」，未來勢必藉各項法律工具，加大對台灣人民、企業、團體及青少年交流活動的政治施壓，對單純從事兩岸交流活動的民眾，勢必帶來更高威脅。中共最終目的就是在併吞台灣、消滅中華民國，但台灣將更堅持與理念相近國家站在一起，堅守民主、法治、人權與自由的普世價值。

針對3面向因應措施，陸委會說，在預防方面，將強化全民識讀與公務員教育訓練，加強把關機關人員赴陸，也會強化審查兩岸交流案件，涉統戰疑慮不予許可；反制跨境鎮壓部分，將研議修法或立法，強化入境管控、禁止加害人入境；另也會規劃完善援助與保護機制，包括專線報案電話、個資外洩協助變更個資、免費心理諮商、在陸家屬返台就學、海外關懷服務等。

媒體詢問，針對修法或立專法反制是否已有相關方向，以及是否會比照中國公布禁止入境的加害人黑名單。陸委會副主委梁文傑說，現在與國安有關法律在立法院都很難通過，連審查都很難，修法是考慮選項，但目前還是在既有法律架構下，用一切可能資源做好準備。此外，政府不會公布黑名單，但現在大陸人來台都要經過審查，也有審查標準。

針對是否會公布與中國有簽署司法合作或引渡協定的國家。梁文傑說，中共基本上將民族團結進步促進法列為準憲法層次，已預期中共會以此法入手並製造一些案件，因此政府必須提早因應、發出警示，目前在跨部會平台建構反制與援助機制，若有具體方案會說明。

外交部研究設計會副主任林世欣補充，外交部一直追蹤、更新相關引渡協定適用範圍、實際執行情形，也會密切注意相關發展，並適時提醒民眾風險與必要協助。民眾出國時也應多留意相關法令規定與潛在風險，也可到外交部領事事務局網站注意旅遊警示。