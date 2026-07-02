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救命錢到了！蘇澳獲中央核定13億治水經費 力拚擺脫水患陰霾

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
去年1111鳳凰颱風造成蘇澳市區大淹水，車輛泡水、商家及住戶受損慘重，如今蘇澳鎮公所向中央爭取到13.06億元治水經費。圖／鎮公所提供
去年1111鳳凰颱風造成蘇澳市區大淹水，車輛泡水、商家及住戶受損慘重，如今蘇澳鎮公所向中央爭取到13.06億元治水經費。圖／鎮公所提供

重創宜蘭蘇澳的鳳凰風災7個月後，蘇澳鎮公所向中央大力爭取，獲得行政院正式核定「重大防洪治水與全面改善計畫」總經費高達13.06億元。鎮長李明哲強調，這筆預算並非一般的工程款，而是地方盼望已久的「救命錢」，將全面打造韌性防災城鎮。

去年1111鳳凰秋颱外圍環流與東北季風狂襲蘇澳鎮，造成大淹水最嚴重約一層樓高，商家及住戶受損慘重，如今災後補助及陸續完成復建，蘇澳鎮公所也努力向中央爭取治水計畫經費。

蘇澳鎮公所表示，這次計畫由團隊在災後進行地毯式盤點並研擬治水方針，積極向中央爭取，最終提報27案、獲准23案，核定總經費計13億675萬6104元，劃分為「災後復建改善工程」及「提升整體區域排水效能」兩大核心目標。

其中，最受矚目的重大建設包含「港口大排護岸加高加寬改善工程」核定8.307億元；「蘇澳鎮後湖至港隘排水雨水下水道工程」1.52億元；以及「新馬抽水站新建工程」1.28億元，其餘經費則將挹注於各里邊坡復建、雨水下水道改善與側溝清淤。

李明哲指出，過去治水常陷入「頭痛醫頭」的盲點，這次計畫則體現「標本兼治」的宏觀思維，未來將以「蘇澳溪分洪道工程」為起點，串聯新馬抽水站的中繼防洪，再透過雨水下水道與側溝清淤疏導，最後由下游出海口的港口大排護岸加高加寬，完整串聯全鎮的防洪系統。

鎮公所建設課強調，在工程完工前的過渡期，團隊將持續落實防汛整備；計畫啟動後，將秉持最高效率嚴控工程進度與品質，實質保障鎮民生命財產安全。

蘇澳鎮獲得行政院正式核定「重大防洪治水與全面改善計畫」總經費高達13.06億元。鎮長李明哲強調，這是地方盼望已久的「救命錢」，將打造韌性防災城鎮。圖／鎮公所提供
蘇澳鎮獲得行政院正式核定「重大防洪治水與全面改善計畫」總經費高達13.06億元。鎮長李明哲強調，這是地方盼望已久的「救命錢」，將打造韌性防災城鎮。圖／鎮公所提供

治水預算中，蘇澳鎮「港口大排護岸加高加寬改善工程」獲得核定8.307億元。圖／鎮公所提供
治水預算中，蘇澳鎮「港口大排護岸加高加寬改善工程」獲得核定8.307億元。圖／鎮公所提供

鳳凰水災過後，政委陳金德與鎮長李明哲視察阿里史溪抽水站。圖／鎮公所提供
鳳凰水災過後，政委陳金德與鎮長李明哲視察阿里史溪抽水站。圖／鎮公所提供

蘇澳 中央 治水

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