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腦血管瘤破裂搶救成功 胡博硯病床過生日比YA：新的重生開始

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
東吳大學法律系教授胡博硯曾被提名為中選會副主委。圖／聯合報系資料照片
東吳大學法律系教授胡博硯曾被提名為中選會副主委。圖／聯合報系資料照片

東吳大學法律系教授胡博硯先前曾獲賴清德總統提名為中央選舉委員會副主委，29日晚間因腦血管瘤破裂病發，被緊急送往淡水馬偕醫院搶救，目前病況已漸穩定。今日正逢胡博硯生日，其家屬稍早在臉書發布一張胡在病床上「手比YA」的照片，並指出今天是「新的重生開始」，透露胡正在恢復中。

現年50歲的胡博硯為德國洪堡大學法學博士，目前任職東吳大學法律學系。其專長為行政法、公法及科技法，在法學界擁有相當高知名度。胡博硯過去就有腦血管病史，媒體報導多年前也曾從鬼門關前被救回來。

胡博硯家屬今在臉書上發布其照片，表示今天是博硯的生日，今年生日很特別，「新的重生開始....」，在醫院的第三天，請大家繼續幫博硯加油打氣，博硯謝謝大家的關心，「附上一張笑瞇瞇的最新照片，祝福大家平安喜樂，多人的關心和幫助還有你們的私訊，待博硯轉入普通病房，有時間再慢慢回覆大家。」

家屬指出，真的很感謝大家，目前胡博硯還在恢復中，這二周很重要，請讓胡博硯好好靜養，讓胡博硯的小腦袋放鬆休息。

胡博硯家屬今在臉書上發布其照片，表示今天是博硯的生日，今年生日很特別，「新的重生開始....」。圖／取自胡博硯臉書
胡博硯家屬今在臉書上發布其照片，表示今天是博硯的生日，今年生日很特別，「新的重生開始....」。圖／取自胡博硯臉書

生日 鬼門關 馬偕醫院

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