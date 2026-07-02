以人文心守護生態 盛治仁談雲品的抉擇

走進日月潭湖畔的雲品溫泉酒店，映入眼簾的不只是湖光山色，還有兩座巨大的生態缸。缸內生長著瀕危秋海棠、珍稀蘚苔與微型生態系統，它們並非單純的裝置藝術，而是飯店大廳裡最特別的生命教育場域。

許多人認為，飯店的使命在於提供住宿與餐飲服務；但對榮獲第三屆聯經人文企業獎「生態保育傑出獎」的雲品國際而言，飯店更是一座連結旅人與土地的橋梁。

「如果我們以前沒有花很多時間蹲馬步、打基礎，就不會有今天的成果。」雲品國際董事長盛治仁說。

當台灣觀光產業面臨缺工、成本攀升與市場競爭加劇的壓力時，雲品卻選擇了一條看似不符合商業效率的道路：投入資源守護生態、推動循環經濟、培養員工的永續意識，甚至將「讓日月潭變得更好」視為企業存在的重要理由。

獲利之外，企業能為社會留下什麼？

盛治仁回憶，從加入公司第一天起，雲朗觀光集團執行長張安平便為企業定下不同的思考高度。

在雲朗集團的月會裡，最常討論的並非營收數字，而是價值與責任。

「兩個小時的月會，第一個小時竟然是在看哈佛大學邁可．桑德爾教授的《正義》課程，討論商業決策背後的倫理與價值。」

有一次，張安平拋出一個問題：「除了獲利與成長之外，我們究竟為社會留下了什麼？」

這個問題，也成為雲品持續投入生態保育與永續發展最重要的驅動力。

盛治仁坦言，許多永續決策若以傳統商業邏輯來看，都是「明知不可為而為之」的選擇。

「永續在現階段未必能帶來立即的商業回報，但只要公司能健康經營，這些決定其實不需要太多掙扎，因為這就是企業存在的價值。」

例如，雲品自2019年起全面取消客房塑膠瓶裝水與一次性備品，改設氣泡水機與補充系統。推動初期不僅增加成本，也需要同仁花費大量時間向旅客溝通說明。

然而多年下來，光是這項措施，每年便減少超過39萬瓶塑膠瓶的使用量。

「習慣是可以改變的，重點在於你願不願意堅持。」盛治仁說。

推動以氣泡水機服務代替塑膠瓶裝水，每年可減少超過39萬瓶塑膠瓶的使用。（圖/雲品酒店提供）

讓植物真正活著，而不是成為裝飾品

這樣的理念，也具體展現在雲品最具代表性的生態缸計畫。

為打造大廳中的兩座大型生態缸「石倚煙」與「花染木」，雲品攜手辜嚴倬雲植物保種中心及生物藝術團隊合作，耗時五個月、投入超過億元經費。

「我們不希望只是把植物當裝飾品放進飯店。」盛治仁說。

生態缸裡種植的是台灣原生及瀕危植物，整體環境模擬自然棲地，讓植物得以真正生長、繁衍。截至目前，已有超過3,400位旅客參與導覽。

對雲品而言，這兩座生態缸最大的價值，不在於成為熱門打卡景點，而是讓旅客親眼看見生物多樣性的珍貴與脆弱。

除了室內生態教育，雲品也從園區環境著手。2023年起，與林業署合作，邀請樹醫生與攀樹師進行老樹健檢及林木風險評估，建立完整的林木管理制度。

園區內大量保留日月潭原生植物，並陸續種植台灣杉、竹柏、刺蔥、楓港柿、過山香等原生樹種。

如今，旅客漫步園區時，看見的不只是綠意景觀，而是一座正在運作的微型生態系統。

永續真正的成果，是員工自發性的改變

比起硬體建設，盛治仁認為更困難的其實是文化的改變。

他坦言，自己過去「一點都不環保」，剛開始接觸企業永續時，也曾把CSR報告書視為例行公事。但在長年耳濡目染之下，他逐漸理解永續背後真正的意義。

而如今，這樣的轉變已深植於雲品三百多位同仁的日常之中。

令他印象深刻的是，原本習慣每天訂購手搖飲的年輕同仁，某天突然提出質疑：「客房都不提供瓶裝水了，我們卻每天製造大量塑膠垃圾，這不是很矛盾嗎？」

於是，同仁主動拜訪周邊店家，成功說服四家飲料店採用循環杯制度，並約定只向願意配合的店家消費。

另一件事則發生在園區照明改善工程。

過去飯店為了營造夜間景觀，會將探照燈直接固定在樹幹上；後來員工主動提出，燈具可能影響樹木生長，於是改以獨立燈柱取代。

「這些事情不是KPI要求的，而是同仁自己想到的。」盛治仁說。

當永續從制度規範變成員工的日常選擇，才是真正的內化。

讓旅客成為生態保育的參與者

雲品的生態保育，也延伸到每位旅客的餐桌。

2022年起，雲品與雲林斗南無農藥稻田契作。當旅客品嚐白米飯時，服務人員會分享一個故事：因為不施用農藥，黑翅鳶與紅冠水雞重新回到了這片土地。

館內餐廳也優先採購具有「海洋之心生態標章」的鬼頭刀、紅魽與鯖魚等魚種。廚師與服務人員透過餐桌互動，讓旅客理解友善漁法與海洋保育的重要性。

「餐桌其實是最好的教育場所。」盛治仁說。

近年來，國際永續趨勢已從減少傷害（Sustainability）走向再生（Regenerative）。因此，雲品進一步推出負碳排住房方案，透過碳權抵換及企業加碼，讓住宿達到負碳排效果。

曾推出旅客只需加價250元，便可在花蓮和平鄉種下一棵專屬樹苗的專案，至今年6月專案截止，已累積種植1,674棵樹木，每棵樹都配有專屬編號及長期養護計畫。

此外，館內廚餘也透過高溫乾燥與微生物發酵技術，轉化為土壤改良物與農業乾料，回饋在地農民及館內植栽，形成「餐桌—廚餘—農田—餐桌」的循環經濟模式。

參與負碳排專案的旅客可加價 250 元，於花蓮和平鄉海拔 950 公尺山坡地種樹。（圖/雲品酒店提供）

捨棄CP值迷思，創造無法取代的價值

近年來，雲品連續兩年與哈佛商學院合作永續研究計畫，由國際團隊實地訪談員工與旅客，提供不同視角的觀察與建議。

「這種沒有利害關係、具有國際視野的建言，正是我們走出同溫層、不斷進步的關鍵。」

談到未來，盛治仁認為，觀光產業最大的挑戰並不在於行銷，而是過度迷信「CP值」。

當工資、能源與原物料成本持續上升，一味追求低價最終只會犧牲品質，陷入惡性循環。

他認為，觀光產業真正的出路，在於創造無法被取代的價值。

台灣擁有深厚的歷史文化、豐富的人文故事與熱情好客的特質，這些都是AI無法取代的資產。

未來，雲品將持續推動能源轉型、提高綠電比例、建立綠色裝修標準，並透過採購力量帶動供應鏈共同轉型。同時深化日月潭文化與自然體驗，讓旅客不只是來看風景，而是真正理解這片土地的故事。

雲品用十餘年的實踐證明，永續與生態保育從來不是企業經營的負擔，而是一種創造土地價值、凝聚人心、建立品牌信任的長期投資。

而這份投資所換來的，不只是更美的日月潭，更是一個企業願意與土地共好的未來。