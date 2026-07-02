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賴政府13萬社宅挨批跳票 跨黨派立委偕民團喊話檢討

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
國民黨立委牛煦庭、民進黨立委黃捷、民眾黨立委許忠信（右一至右三）及多個青年團體今舉行「賴總統任期後半，青年要求居住政策總檢討」記者會。圖／牛煦庭辦公室提供
國民黨立委牛煦庭、民進黨立委黃捷、民眾黨立委許忠信（右一至右三）及多個青年團體今舉行「賴總統任期後半，青年要求居住政策總檢討」記者會。圖／牛煦庭辦公室提供

內政部今年初宣布調整居住政策，將賴清德總統提出的社宅目標數，從13萬下修為4至6萬。跨黨派立委及多個青年團體今天共同舉行記者會，要求政府檢討居住政策，包括五大重點：社會住宅再增量、租金補貼金額分級、租補無法申請或變相漲租問題、租賃條例修法及大學宿舍規劃。

青年團體指出，賴總統宣示的「百萬租屋家庭支持計畫」在今年出現重大轉變，社會住宅興建目標大幅下修，政策重心嚴重向「租金補貼」與「包租代管」傾斜，無法增加住宅總量，且申報誘因過度集中於出租人意願，難以反映整體租市。政府應建立「承租人登錄平台」，並給予不同誘因。

青年思潮常務理事何傑恩表示，政府應就五面向檢討：一、社會住宅再增量。若要對市場起到平衡作用，租金、租期與品質都受管控的公共住宅必須達到整體住宅5%、約50萬戶。二、租賃條例速提院版。台灣租屋資訊長期不透明，租客弱勢、房東也常禁遷戶籍，他期待行政院盡速提出院版租賃條例，從房東、客端雙管齊下蒐集租屋資訊，並對不合理規定加強禁止與罰則。

青年思潮研究員麻筱祺指出，三、租補金額合理化。現行租金補貼分級與金額不夠科學，台北市雅房租金幾乎吃掉就學青年所有生活費。政府應在明年度租補開始前合理化租補分級與金額，落實「房租不超過月收入三成」的可負擔標準。

四、租補漏接戶納管理。麻筱祺說，目前有大批青年因地目不符、居住違建頂加或遭房東拒絕申請及變相漲租，被排除在居住政策外，期待政府更積極政策加強管理。五、大學宿舍一起規畫。政府過去將大學宿舍視為校務附屬品，各校因龐大財務自償壓力導致宿舍改建緩步。政府應將大學宿舍正式定性納入國家居住政策，並降低學校經費自籌比例，讓學校能新建更多就學青年住宅。

國民黨立委牛煦庭表示，賴政府當初承諾13萬戶社宅政見跳票縮水，對居住政策是非常大的打擊。盡管政府以租金補貼、包租代管方式替代，但社宅的公共性和長期穩定供給功能無法被取代。他指出，租賃市場面臨價格資訊不透明問題，主因就是沒有完善的實價登錄制度。建議先從包租代管、租金補貼等接受政府政策資源的受益族群先行登錄，且由房東、房客或業者登錄。

牛煦庭說，檢討租金補貼額度有其必要，重點是與市場透明化機制掛勾，否則提高補助金額可能也只補助到房東。住宅政策還有許多要調整的地方，呼籲賴政府加快腳步補考、不要棄考，正面回應弱勢族群及年輕世代對居住的需求與期待，以實現賴總統對居住正義的承諾。

民進黨立委黃捷指出，都會區社宅數量依舊不足，在土地盤點、跨部會協調上，包括協調教育部盤點閒置校地，或跟國產署盤點閒置國有地，都還有精進的空間；且未申請租補的「漏接戶」不該成為隱形人，應將這些漏接戶透明化、全面納入行政管理與關懷輔導。她也支持修正租賃條例，並由政府召開座談會與記者會，凝聚房東及房客共識。

民眾黨立委許忠信說，民眾黨在今年1月底完成「住宅法」三讀，為「實踐全民居住正義」邁出關鍵一步。未來也將想法設法、竭盡所能地讓年輕世代負擔得起，讓弱勢族群真正租得到房，真正實現居住正義。

租金補貼 租屋 賴清德 社宅

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