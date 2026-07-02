快訊

有這麼信賴？吳乃仁管收12天獲釋 台糖董座吳明昌挨告背信罪

MiLB／潘文輝入選未來之星明星賽 今年唯一台灣代表

北捷手機嗶進站僅限信用卡？他尋悠遊卡替代方案 網狂推1物：可當實體卡用

聽新聞
0:00 / 0:00

郭台銘婚前承諾跳票？曾馨瑩曾曝「覺得被騙」 為一事氣到離家出走

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海創辦人郭台銘（左）與老婆曾馨瑩（右）的相處情況備受關注。 聯合報系資料照
鴻海創辦人郭台銘（左）與老婆曾馨瑩（右）的相處情況備受關注。 聯合報系資料照

鴻海創辦人郭台銘近日遭媒體拍到與一名女性球友互動頻繁，引發外界關注其家庭近況。郭台銘夫妻的互動向來是媒體焦點，曾馨瑩過去上節目曾坦言，郭台銘2019年宣布投入總統大選時，僅以簡訊告知她，讓她一度氣到離家出走。

曾馨瑩平時經常透過Instagram分享生活點滴，最後一次公開與郭台銘同框，已是去年底一家人出國賞雪的影片。當時她曬出全家旅行畫面，郭台銘也入鏡，曾馨瑩還甜蜜將頭靠在丈夫肩上，並寫下：「在2025的最後一週，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴。」不少網友留言稱讚一家人幸福美滿。

如今郭台銘遭拍到與女球友互動頻繁，而曾馨瑩社群近半年未再出現夫妻同框畫面，也讓外界格外關注兩人近況。不過，雙方目前並未就此事對外說明。

郭台銘夫妻向來維持甜蜜形象，事實上，曾馨瑩曾經「離家出走」。2019年郭台銘宣布投入總統大選時，曾馨瑩接受節目專訪透露，自己竟是透過新聞及一封簡訊才得知丈夫參選消息，當下氣得一度離家出走。

曾馨瑩當時表示，郭台銘在做出重大決定前未與她充分溝通，只以簡訊告知，讓她感到不被尊重，因此相當生氣。不過，她也坦言，在理解丈夫希望為社會付出的想法後，最終仍選擇支持對方，但之後始終維持低調，鮮少公開替郭台銘站台。

此外，曾馨瑩也透露，剛結婚時郭台銘承諾「一三五工作、二四六陪她」，沒想到婚後工作越來越忙，忍不住笑稱「其實有點被騙」，一句玩笑話也道盡夫妻相處的真實一面。

曾馨瑩 郭台銘 婚姻

延伸閱讀

小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

暗戀近10年？美教師趁妻外出勒昏小姨子 性侵殺害不認罪

顏慶章拒為顏慧欣領獎章 蔡詩萍：八旬父只求還女兒一個公道

現買現虧？好市多世足金條2.5萬元比牌價貴 購入者曝理由：不能只看重量

相關新聞

郭台銘婚前承諾跳票？曾馨瑩曾曝「覺得被騙」 為一事氣到離家出走

鴻海創辦人郭台銘近日遭媒體拍到與一名女性球友互動頻繁，引發外界關注其家庭近況。郭台銘夫妻的互動向來是媒體焦點，曾馨瑩過去上節目曾坦言，郭台銘2019年宣布投入總統大選時，僅以簡訊告知她，讓她一度氣到離家出走。

大豆油致癌物超標 中聯油脂全面停產 這三家股東供應鏈全踩雷

由國內老牌食品大廠合資成立的中聯油脂公司，其供應的特定批次大豆油爆出嚴重食安疑慮；中聯油脂今天出面召開記者會說明，公司是於6月29日傍晚取得第三方檢驗報告，確認該批次大豆油中的致癌物「苯並芘」含量超出國內法規標準，高達 8.1 ppb（法定標準值為 2 ppb）；由於中聯油脂背後為福懋、福壽、泰山等三家油脂食品巨頭共同出資設立的合資公司，此次原料出問題，也等同讓這三家股東的下游產品全面踩雷。

特批大豆油驗出「苯并芘」超標 中聯油脂今致歉：全面停產、啟動回收

中聯油脂公司供應的特定批次大豆油爆出食安疑慮。中聯油脂蔣襄理上午出面說明表示，公司是於6月29日傍晚取得第三方檢驗報告，確認該批次大豆油中的致癌物「苯並芘」含量超出國內法規標準；中聯油脂同時強調，發現後已於24小時內主動向主管機關通報，並通知三家下游分裝公司全面停止出貨、啟動回收機制。但未說明是否流到一般餐廳與小吃等通路。

賴政府13萬社宅挨批跳票 跨黨派立委偕民團喊話檢討

內政部今年初宣布調整居住政策，將賴清德總統提出的社宅目標數，從13萬下修為4至6萬。跨黨派立委及多個青年團體今天共同舉行記者會，要求政府檢討居住政策，包括五大重點：社會住宅再增量、租金補貼金額分級、租補無法申請或變相漲租問題、租賃條例修法及大學宿舍規劃。

Uber「機車載客」之亂 公運處：最快今發函Uber 要求說明

Uber昨宣布在北投推出為期一個月免費的「機車載客」試辦服務，遭交通部及北市交通局宣布此舉違法。交通局今表示，昨下午有民眾成功叫到車，但未提供相關資料，因此難有事證開罰，今將蒐集相關資訊，最快今天到明天發函Uber要求說明。

台股延長交易添柴火？一圖看各國交易時間與市值TOP5

台股大好，立委關注股市延長交易時間方案，證交所董事長林修銘1日表示，目前評估最理想的方案，是延長1或1.5小時，或是和日股收盤時間下午3點30分一致（台灣時間2點30分），維持「一盤到底」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。