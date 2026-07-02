郭台銘婚前承諾跳票？曾馨瑩曾曝「覺得被騙」 為一事氣到離家出走

鴻海創辦人郭台銘近日遭媒體拍到與一名女性球友互動頻繁，引發外界關注其家庭近況。郭台銘夫妻的互動向來是媒體焦點，曾馨瑩過去上節目曾坦言，郭台銘2019年宣布投入總統大選時，僅以簡訊告知她，讓她一度氣到離家出走。

曾馨瑩平時經常透過Instagram分享生活點滴，最後一次公開與郭台銘同框，已是去年底一家人出國賞雪的影片。當時她曬出全家旅行畫面，郭台銘也入鏡，曾馨瑩還甜蜜將頭靠在丈夫肩上，並寫下：「在2025的最後一週，能與家人一同旅行，分享笑聲與快樂，這樣的時光，格外珍貴。」不少網友留言稱讚一家人幸福美滿。

如今郭台銘遭拍到與女球友互動頻繁，而曾馨瑩社群近半年未再出現夫妻同框畫面，也讓外界格外關注兩人近況。不過，雙方目前並未就此事對外說明。

郭台銘夫妻向來維持甜蜜形象，事實上，曾馨瑩曾經「離家出走」。2019年郭台銘宣布投入總統大選時，曾馨瑩接受節目專訪透露，自己竟是透過新聞及一封簡訊才得知丈夫參選消息，當下氣得一度離家出走。

曾馨瑩當時表示，郭台銘在做出重大決定前未與她充分溝通，只以簡訊告知，讓她感到不被尊重，因此相當生氣。不過，她也坦言，在理解丈夫希望為社會付出的想法後，最終仍選擇支持對方，但之後始終維持低調，鮮少公開替郭台銘站台。

此外，曾馨瑩也透露，剛結婚時郭台銘承諾「一三五工作、二四六陪她」，沒想到婚後工作越來越忙，忍不住笑稱「其實有點被騙」，一句玩笑話也道盡夫妻相處的真實一面。