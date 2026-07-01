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AIT與台灣共同響應「自由250」全球點燈活動 歡慶美國建國250週年
美國在台協會（AIT）宣布，台灣將一同參與「自由250」（Freedom 250）全球點燈活動，共同慶祝美國將於2026年7月4日迎來的建國250週年。這項紀念活動由世界各地的美國駐外館處共同協調推動，邀請全球的重要地標、紀念建築及歷史景點，亮起紅、白、藍三色燈光，以此記念美國250年來秉持的建國理念以及歷久彌新的國際夥伴關係。
7月4日晚間，台灣包括台北101、中鋼集團總部大樓、高雄流行音樂中心、衛武營國家藝術文化中心等重要地標將以紅、白、藍三色燈光點亮，台北松山文創園區巴洛克花園則是7月1日至7月9日，每日下午6點至晚上10點，循環播放總長20分鐘的光影展演，其中包含一段3分鐘的主題影片。
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