國合會30週年 友邦感謝台灣提供公衛、婦女賦權協助

國際合作發展基金會（國合會）今天成立30週年，瓜地馬拉、史瓦帝尼以及馬紹爾群島部長來台參與慶祝活動，並特別感謝國合會在各自國家提供的公共衛生、婦女賦權及培育人才等協助。

國合會成立30週年會慶大會暨國際研討會今天在台北登場，場邊舉行記者會，由國合會副秘書長謝佩芬主持。

在與國合會的眾多合作計畫中，瓜地馬拉衛生部長巴諾雅（Joaquín Barnoya）特別點到「癌症專科醫院興建計畫」及「強化乳癌防治體系計畫」。巴諾雅指出，癌症是全球各國關注的重要議題，尤其在瓜地馬拉，獲得治療與接受篩檢的機會存在巨大落差。

巴諾雅強調，有賴與國合會的合作，瓜地馬拉得以興建初級照護醫院以落實乳癌篩檢計畫，包括能力建置、乳房超音波、鄉村診所和醫院的轉診制度。這是特定疾病相關合作的良好範例，讓瓜地馬拉的偏鄉與都市，從疾病診斷到治療都獲得提升。

史瓦帝尼商工部長卡馬洛（Manqoba Khumalo）最愛的是「婦女微型企業輔導能力提升計畫」，讓弱勢及偏鄉婦女得以縮小普惠金融的落差。卡馬洛致謝並表示，已見證婦女因此脫離貧困且有意義參與史國經濟。

馬紹爾共和國外交部長卡尼柯（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）則說，台灣和國合會是非常棒的夥伴，在農業、基礎建設、照護以及育才等各領域提供協助，尤其是在南太平洋島嶼進行的公衛人才培育。因為台灣的訓練以及政府獎學金，馬紹爾群島如今能有更多的合格醫師。