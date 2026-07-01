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台灣捐贈4400萬元 助太平洋島國論壇「2050藍色太平洋大陸戰略」

中央社／ 雪梨1日專電
台灣向太平洋島國論壇捐贈200萬美元（約新台幣4400萬元）發展合作經費，支持推動「2050年藍色太平洋大陸戰略」。圖／截自Taiwan in Fiji粉專
台灣向太平洋島國論壇捐贈200萬美元（約新台幣4400萬元）發展合作經費，支持推動「2050年藍色太平洋大陸戰略」。圖／截自Taiwan in Fiji粉專

斐濟辦事處今天發布新聞稿指出，台灣政府向太平洋島國論壇捐贈200萬美元（約新台幣4400萬元）發展合作經費，支持推動「2050年藍色太平洋大陸戰略」各項優先工作。

駐斐濟辦事處代理館長、參事黃志勝昨天（30日）前往位於斐濟（Fiji）首都蘇瓦（Suva）的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum, PIF）秘書處出席捐贈典禮，代表台灣政府援贈發展合作經費；而太平洋島國論壇秘書處亦派出副秘書長納亞西（Esala Nayasi）出席受贈。

新聞稿提到，該筆年度捐贈經費將用於太平洋島國論壇秘書處推動「2050年藍色太平洋大陸戰略」（2050 Strategy for the Blue Pacific Continent）、強化秘書處制度、支持小型島嶼國家，以及透過太平洋區域組織理事會（Council of Regional Organisations of thePacific, CROP）推動各項區域合作計畫。

此外，台灣將會持續支持太平洋海洋事務專員辦公室（Office of the Pacific Ocean Commissioner, OPOC）及太平洋韌性基金（Pacific Resilience Facility, PRF），協助提升太平洋區域合作及韌性。

黃志勝於捐贈典禮上致詞表示，本次捐贈彰顯台灣與太平洋島國論壇長期夥伴關係，以及持續支持太平洋島國論壇秘書處推動各項區域工作的承諾。

黃志勝指出，台灣不僅是太平洋的重要發展夥伴，也是太平洋島國一員，與區域各國共享海洋、共同面對氣候變遷、永續發展及災害韌性等挑戰；台灣將持續深化與論壇會員國的務實合作，透過貿易、漁業、農業、教育、醫療、公衛、災害韌性及人員交流等領域分享經驗，攜手促進太平洋地區永續發展與人民福祉，並支持秘書處辦理「2050年藍色太平洋大陸戰略」各項優先工作。

對於台灣持續支持太平洋區域優先發展工作，納亞西表示歡迎，同時感謝台灣多年來與太平洋島國論壇維持密切夥伴關係。

納亞西指出，台灣這次捐贈展現雙方致力深化區域合作，攜手實現「2050年藍色太平洋大陸戰略」的願景。

新聞稿指出，台灣長期與太平洋島國論壇秘書處維持密切合作，持續支持永續發展、海洋治理、氣候韌性、制度能力建構及區域合作等重要倡議；此外，台灣持續與太平洋夥伴攜手合作，共同因應區域共同挑戰，落實「2050年藍色太平洋大陸戰略」，促進自由、韌性及永續發展的藍色太平洋。

PIF 斐濟 台灣 捐款

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