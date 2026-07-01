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馬紹爾群島外長康仁德訪台 林佳龍：盼深化台馬跨太平洋友誼與合作

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長卡尼柯（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）（右6）伉儷29日晚間率團訪台，他說，希望進一步加強雙邊合作，深化兩國間友誼。中央社29日
馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長卡尼柯（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）（右6）伉儷29日晚間率團訪台，他說，希望進一步加強雙邊合作，深化兩國間友誼。中央社29日

外交部林佳龍6月30日在外交部設宴歡迎馬紹爾群島共和國外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）伉儷率團訪問台灣。林佳龍表示，今年4月，他以總統賴清德特使身分訪問我國太平洋友邦馬紹爾群島，受到馬國政府與人民熱情接待，至今仍深深感念；此次很高興能在台灣歡迎康仁德部長率團來訪，以台灣最真摯的熱情，回報這份跨越太平洋的深厚情誼。

林佳龍表示，台灣與馬紹爾群島同樣是坐落於太平洋的海洋國家，同是南島語族的一員，也共享自由、民主與人權的價值。雙方也共同面對氣候變遷、環境永續、經濟韌性與新興科技帶來的各種挑戰，而這些議題，「沒有任何一個國家能夠獨自應對」。

「台灣與馬紹爾群島都不孤單，因為雙方擁有彼此」林佳龍指出，在外交部推動的「榮邦計畫」下，台灣與馬紹爾群島持續深化各領域合作，從婦女賦權、醫療衛生、潔淨能源，到生態旅遊、智慧農業與航空交通，雙方都貢獻自身心力，讓合作成果真正回饋給所有人，並持續提升兩國人民的生活福祉。

除了感謝馬紹爾群島看見台灣貢獻世界的決心，林佳龍也誠摯感謝馬國長期堅定支持台灣有意義參與國際社會。他表示，今年5月，他率團前往瑞士，在世界衛生大會場邊舉辦「智慧醫療與健康產業展」；馬紹爾群島則在場內為台灣仗義執言。雙方用不同方式傳遞同一個信念，有台灣參與，世界會更健康，也更加美好。

林佳龍並特別感謝康仁德部長在他訪問馬紹爾期間，帶領他領略當地清澈的海水與蔚藍的天空。林佳龍表示，台灣願意與馬紹爾一起守護這一切，讓彼此的友誼如太平洋的陽光一樣璀璨，照亮地區的繁榮，也為世界帶來更多民主與和平。

馬紹爾群島 林佳龍 外交部

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