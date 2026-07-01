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94歲志工助灣生跨國尋根 獲績優戶政表揚

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
北市大安區戶政事務所服務近30年的志工蔡素萍（右）今獲表揚，雖高齡94歲仍善用其深厚日語專長，協助在日籍人士來台尋根。記者張曼蘋／攝影
北市大安區戶政事務所服務近30年的志工蔡素萍（右）今獲表揚，雖高齡94歲仍善用其深厚日語專長，協助在日籍人士來台尋根。記者張曼蘋／攝影

內政部今辦「115年全國戶政日表揚典禮」，由內政部常務次長吳堂安主持並頒獎表揚績優戶政機關、志工，其中獲獎者包括花蓮光復鄉戶政事務所在馬太鞍溪堰塞湖溢流後，協助災民迅速辦理各項證件等。賴清德總統也發賀電致賀，期勉戶政同仁持續踐行前瞻卓越理念，探究人工智能應用，嚴密數位防禦舉措，落實全民個資保護。

吳堂安表示，戶政業務是國家治理的重要基礎，對於今日的表揚活動，賴清德總統特別發賀電致賀，期勉戶政同仁持續踐行前瞻卓越理念，探究人工智能應用，嚴密數位防禦舉措，落實全民個資保護，攜手為構築便捷宜居之美好家園貢獻心力。

為呼應府院對於科技與資安的期許，吳堂安指出，過去一年，內政部持續精進戶政業務與服務措施，不僅推動多項線上申辦戶籍登記服務，並規畫自明年起全面實施戶役政資料交換安全強化機制，讓戶政服務更便捷，也兼顧個人資料保護與資訊安全。

今年度績優戶政機關楷模由高雄市、台北市、新竹縣、苗栗縣、金門縣及嘉義市等6個地方政府獲獎，獲獎機關皆能結合科技應用與在地需求，高雄市建置主題式人口動態查詢平台，推動具在地特色的樂婚成家措施；台北市設置租屋設籍專區整合福利資訊；新竹縣導入戶政AI智能應用等。

另有25個績優戶政事務所獲獎，其中桃園市楊梅區戶政事務所運用AI技術建置官方LINE 24小時客服機器人，提供全天候智慧諮詢；花蓮縣光復鄉戶政事務所為因應114年樺加沙颱風導致馬太鞍溪堰塞湖溢流災情，增設8個臨時服務櫃台，以一站式服務協助災民迅速辦理各項證件申請，解決民眾需求。

此外，今年共表揚績優戶政人員71名及績優戶政志工28名，其中北市大安區戶政事務所服務近30年的志工蔡素萍，自民國86年1月起投入志工服務，雖高齡94歲仍善用其深厚日語專長，在日籍人士來台尋根、外籍民眾洽公時，主動協助翻譯溝通。

內政部表示，這群長年深耕第一線的戶政同仁與志工，不僅是推動各項「簡政便民」政策的根本，未來內政部將持續結合科技創新與嚴密資安防護，攜手全體戶政夥伴深化服務品質，在數位時代下落實高效又安全的公共服務。

內政部今辦「115年全國戶政日表揚典禮」，由內政部常務次長吳堂安主持並頒獎表揚績優戶政機關、志工。記者張曼蘋／攝影
內政部今辦「115年全國戶政日表揚典禮」，由內政部常務次長吳堂安主持並頒獎表揚績優戶政機關、志工。記者張曼蘋／攝影

馬太鞍溪 堰塞湖 吳堂安

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