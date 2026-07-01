國合會30周年 林佳龍與谷立言大談氣候及供應鏈等挑戰需合作

國合會今天在圓山飯店舉行30周年會慶大會，外交部長林佳龍、美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Green）等駐外使節，均在致詞時談到，世界面臨氣候變遷、公共衛生、供應鏈韌性等種種挑戰，沒有一個國家能獨力面對，都需要各國通力合作。

林佳龍表示，他到現在都還記得小時候那件印著「中美合作」字樣、用麵粉袋製成的麵粉褲；台灣人常說，「吃人一口，還人一斗。」這句話，象徵台灣懂得以感恩的心回饋世界，更重要的是，今天全球共同面對氣候變遷、AI人工智慧發展、公共衛生，以及供應鏈重組等多重挑戰；這些議題，包括台灣在內，沒有任何一個國家能夠單獨應對。

谷立言在致詞時表示，美國成功協助台灣從農業社會轉型到今天的科技產重鎮；30年來，國合會透過其農業、公共衛生、教育、資通訊科技、環保乃至中小企業發展等專業，為外國夥伴創造出具體成果，國合會的運作基於民主治理，展現靈活度和透明度，與掠奪性貸款模式形成鮮明對比，後者讓其夥伴國家的狀況雪上加霜。

谷立言細數美台合作之外提到當前的跨國挑戰，包含能源安全、公共衛生、供應鏈韌性，以及美台正在發展的半導體與稀土合作。

谷立言說，台灣可以透過其金融彈性、強化跨部門協調，也可以在農業、遠端醫療和再生能源領域，運用其世界級的資通訊專業，來擴大影響力；透過深化與太平洋島國和非洲的往來，這些地區將會進一步把台灣看作是不可或缺的全球夥伴。

歐洲經貿辦事處處長谷力哲（Lutz Güllner）表示，全球發展格局發生巨變，氣候變遷、地緣政治緊張、供應鏈斷裂、疫情和科技轉型等，均在在提醒全球，發展不再只是所謂成長，更關乎韌性。

谷力哲談到歐盟對外投資基礎建設的「全球門戶計畫」（Global Gateway strategy），稱這項計畫不單純只是對個別國家的投資和援助，而是整合公私資本、科技專業和政策對話，來支持在跨國夥伴關係體系中高品質且可持續的基礎建設。

谷力哲表示，台灣和歐盟都認知到具韌性基礎建設、安全數位傳輸、可再生能源、公共衛生安全及災難準備，之於支持區域內穩定且繁榮社會的重要性。

日本台灣交流協會代表片山和之提到當前的地緣政治及經濟不確定性，他說，有人把發展合作視為奢侈品，但它實際上是維持和平穩定和繁榮的必要投資。

國合會慶祝30周年，外交部長林佳龍廣邀駐外使節與會。記者邱德祥／攝影