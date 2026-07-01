快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

加拿大代表肯定台灣多元性 最愛臭豆腐加泡菜

中央社／ 台北1日電
加拿大代表何曼麗（Marie Louise Hannan）接受中央社專訪時表示，她喜歡上臭豆腐，且一定要加很多泡菜。中央社
加拿大代表何曼麗（Marie Louise Hannan）接受中央社專訪時表示，她喜歡上臭豆腐，且一定要加很多泡菜。中央社

加拿大駐台北貿易辦事處今年設處40週年，加拿大代表何曼麗接受中央社專訪時表示，辦事處規模從3人到如今53人，顯示雙邊關係更加緊密；她肯定台灣的多元性，最愛臭豆腐，「一定要加很多泡菜」。

何曼麗（Marie Louise Hannan）去年9月就任，今年6月29日接受中央社專訪，這是她就任後，首次接受華文媒體專訪。

談到駐台工作目標，何曼麗引述加拿大總理卡尼（Mark Carney）演說，認為中型國家必須攜手合作，開創一條真正能產生影響力的「第三條道路」。

何曼麗說，加拿大的經濟安全、整體安全保障是重要優先，而這些都與台灣有關。加拿大在台灣的佈局穩定成長，也將台灣視為具有吸引力的市場，期望在科技創新、生技、食品、乾淨能源等深化夥伴關係，加拿大印太戰略已認定台灣是可信賴夥伴。

她也提到，除了經貿投資，雙方民間交流穩固，這是加拿大與台灣關係的珍貴基石。

今年適逢加拿大駐台北貿易辦事處設處40週年，何曼麗說，加台關係與交流其實不只40年，可以追溯到150年前，加拿大傳教士馬偕到北台灣成立學校、教堂和醫院。

加拿大駐台北貿易辦事處於1986年成立，當時只有3名員工，40年過後，規模達53名員工。何曼麗說，這反映出雙邊關係在各領域更加緊密。

何曼麗與台灣的緣分早於外交派駐，她在1989年首次來台學習華文。她回憶，當時住在台北劍潭青年活動中心，窗外就可以看到圓山飯店，心想「該不會台北都長這樣，滿特別的」。

之後，何曼麗獲得扶輪獎學金，於1992年到1993年再次到台灣師範大學學習華文，同時在中研院進行電腦語言學相關研究，對課堂上來自世界各地的學生印象深刻。上次來台則是在2005年以外交官身分，任職於加拿大駐台北貿易辦事處商務部門。

被問到台灣獨特之處，曾派駐南亞多國的何曼麗表示，台灣的多元性非常好，尤其是對於性別多元性的接納更是在亞洲少見；被問及最愛的台灣食物，身為素食者的她說，台灣的素食選擇多且好吃，「我試過臭豆腐，且正式喜歡上臭豆腐，一定要加很多泡菜」。

加拿大 中央社

延伸閱讀

多倫多同志大遊行、卡尼首度以總理身分同行 台灣再次展現平權價值

世足賽／加拿大首闖16強 從9年前排名120翻身

官邸空置逾10年 加拿大總理眾籌大修 估逾7000萬美元

大陸商務部：加拿大進口豌豆澱粉存傾銷 徵73.5%保證金

相關新聞

紅燈救星！首支遮陽傘西門町獲好評 這地點也會有

北市府規畫人行道遮陽傘，第一支遮陽傘已在捷運西門站六號及一號出口架設，昨第一天啟用，使用率相當高，還有民眾驚艷，直呼這是等過馬路時的「紅燈救星」。市長蔣萬安今受訪表示，昨啟用時剛好中午時段，太陽非常大，確實使用率非常高。

網友抓包基隆文化中心外牆播簡體字影片 市府：作業疏失全面檢討

基隆文化中心昨在外牆播放日本動畫「劇場版排球少年」影片時，遭網友抓包字幕是簡體字，質疑盜版嗎？市府文化觀光局表示，昨晚是在外牆測試效果。市府今天說明，本次事件是廠商測試播放時的作業疏失，市府已要求文觀局全面檢討委外管理、作業流程及督導機制，避免類似情形再次發生。

國際線燃油附加費7/7起調降！長程省約621元、短程省239元

由於航空燃油價格近期下跌，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自本月7日起調降，短程航線調降為27.5美元（約新台幣876元），長程航線調降為71.5美元（約新台幣2,276元），長程約省621元、短程約省239元。交通部民用航空局已要求業者充分揭露相關資訊，以維護消費者權益。

陸實施民族團結法 民進黨：拒團結之名實行長臂管轄與跨國鎮壓

中國大陸今天正式實施「民族團結進步促進法」，民進黨發言人李坤城表示，這不僅加強國內的言論審查，更試圖恐嚇挺台友邦與國際友人，讓台灣在國際社會孤立無援。

加拿大代表肯定台灣多元性 最愛臭豆腐加泡菜

加拿大駐台北貿易辦事處今年設處40週年，加拿大代表何曼麗接受中央社專訪時表示，辦事處規模從3人到如今53人，顯示雙邊關係更加緊密；她肯定台灣的多元性，最愛臭豆腐，「一定要加很多泡菜」。

新制勞退基金前5月大賺1.45兆！勞工平均分紅11.1萬創新高

受惠於台股5月狂飆5896點，勞動基金運用局1日發布基金運用情形，截至5月底，整體勞動基金規模為8兆 6,115億元，前五月收益數為2兆1,252億元，5月份單月大賺5860.2億元，收益率為27.70％。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。