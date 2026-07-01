加拿大代表肯定台灣多元性 最愛臭豆腐加泡菜

加拿大駐台北貿易辦事處今年設處40週年，加拿大代表何曼麗接受中央社專訪時表示，辦事處規模從3人到如今53人，顯示雙邊關係更加緊密；她肯定台灣的多元性，最愛臭豆腐，「一定要加很多泡菜」。

何曼麗（Marie Louise Hannan）去年9月就任，今年6月29日接受中央社專訪，這是她就任後，首次接受華文媒體專訪。

談到駐台工作目標，何曼麗引述加拿大總理卡尼（Mark Carney）演說，認為中型國家必須攜手合作，開創一條真正能產生影響力的「第三條道路」。

何曼麗說，加拿大的經濟安全、整體安全保障是重要優先，而這些都與台灣有關。加拿大在台灣的佈局穩定成長，也將台灣視為具有吸引力的市場，期望在科技創新、生技、食品、乾淨能源等深化夥伴關係，加拿大印太戰略已認定台灣是可信賴夥伴。

她也提到，除了經貿投資，雙方民間交流穩固，這是加拿大與台灣關係的珍貴基石。

今年適逢加拿大駐台北貿易辦事處設處40週年，何曼麗說，加台關係與交流其實不只40年，可以追溯到150年前，加拿大傳教士馬偕到北台灣成立學校、教堂和醫院。

加拿大駐台北貿易辦事處於1986年成立，當時只有3名員工，40年過後，規模達53名員工。何曼麗說，這反映出雙邊關係在各領域更加緊密。

何曼麗與台灣的緣分早於外交派駐，她在1989年首次來台學習華文。她回憶，當時住在台北劍潭青年活動中心，窗外就可以看到圓山飯店，心想「該不會台北都長這樣，滿特別的」。

之後，何曼麗獲得扶輪獎學金，於1992年到1993年再次到台灣師範大學學習華文，同時在中研院進行電腦語言學相關研究，對課堂上來自世界各地的學生印象深刻。上次來台則是在2005年以外交官身分，任職於加拿大駐台北貿易辦事處商務部門。

被問到台灣獨特之處，曾派駐南亞多國的何曼麗表示，台灣的多元性非常好，尤其是對於性別多元性的接納更是在亞洲少見；被問及最愛的台灣食物，身為素食者的她說，台灣的素食選擇多且好吃，「我試過臭豆腐，且正式喜歡上臭豆腐，一定要加很多泡菜」。