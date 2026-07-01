楊双子親解漫遊錄餐桌密碼 賴總統：讓世界看到台灣故事

總統賴清德30日出席「讓世界讀到台灣」交流會暨微型展，與作家楊双子、譯者金翎一同品嚐「臺灣漫遊錄」書裡的麻薏湯、肉臊飯及龍鬚菜等料理。總統表示，台灣文學透過飲食向世界訴說台灣歷史、文化與自由民主價值，也讓世界看見這片土地的故事。

賴總統下午出席「讓世界讀到台灣－台灣文學外譯的花開時節」交流會暨微型展，現場特別重現「臺灣漫遊錄」書裡提及的3道經典菜色，分別是「麻薏湯」、「肉臊飯」與「龍鬚菜」。

總統晚間在社群平台發文表示，今天和作家楊双子、譯者金翎一起品嘗「臺灣漫遊錄」的經典料理，走進書中的美食世界。「臺灣漫遊錄」從美國國家圖書獎一路走到英國國際布克獎，寫下台灣文學歷史性的一刻。

總統說，透過多道台灣料理，讓世界看見台灣的歷史、文化以及這片土地的故事。他很喜歡楊双子說過的一句話，「台灣百年文學的探索與書寫，就是台灣人百年追求自由的歷程。」

他表示，正因為台灣擁有自由與民主，不同的聲音才能彼此交流、互相對話。正如金翎在國際布克獎得獎感言中所說，台灣文學是「眾聲喧嘩」，而這正是台灣最珍貴、最動人的地方。

楊双子在現場也向賴總統介紹，為何將這3道菜寫進書裡。談及麻薏湯，賴總統與金翎都表示不曾品嚐過，楊双子開玩笑說，「只有我一個人可以說它道不道地」；總統嚐了一口後表示「有點苦澀」、「可是這是它的特色」，楊双子則稱讚「蠻道地的」、「還是我阿媽做的最好吃」。

楊双子表示，麻薏湯帶有苦味、有清涼退火效果，且因為台中很曬、很熱，所以會把麻薏湯放進冰箱，當冰的或冷湯來喝，或澆在熱飯上。

楊双子說，麻薏多半集中在中南部，因當時日本殖民者要在台灣大量輸出稻米、糖，必須以麻袋運輸，因此中南部農家大量種植黃麻，而農家覺得只需抽出纖維編麻袋，剩下的葉子便拿來自己消化、吃掉，「這是一個農人的智慧」。

楊双子提及，麻薏是煮了以後，顏色就會開始慢慢變暗，是平常非常難品嚐到的食物，也因為受限許多東西，即使在街頭賣也會因賣相關係，無法賣很久；賴總統聽聞後便笑稱「專業喔」，楊双子回應「因為是我愛的料理」。

提到肉臊飯，楊双子與賴總統皆不約而同表示，如果台灣有一個「國飯」的話，就是「肉臊飯」。楊双子說，因為台灣各族群，不管是客家人、原住民，或福建沿海一帶的漳州人、泉州人等都吃豬肉；但事實上，原本福建沿海一帶、17世紀來到台灣的移民，起初並非人人都食用豬肉，而是受到台灣養豬能力提高影響，後成為所有族群共享的飲食文化，因此成為國飯是有道理的。

至於龍鬚菜，楊双子說，日本時代不吃龍鬚菜、偏愛佛手瓜，龍鬚菜是佛手瓜的幼藤。由於當時主要賣的是佛手瓜，農家在修剪幼藤時，便將龍鬚菜拿來食用，這也是農家智慧的展現；到了二戰後，便開始有更多人食用龍鬚菜而不是佛手瓜。

聽著楊双子的介紹，賴總統表示，能藉此看到過去台灣人民的辛苦；楊双子則說，「餐桌就是歷史的縮影」。