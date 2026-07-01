聽新聞
0:00 / 0:00

楊双子親解漫遊錄餐桌密碼 賴總統：讓世界看到台灣故事

中央社／ 台北30日電

總統賴清德30日出席「讓世界讀到台灣」交流會暨微型展，與作家楊双子、譯者金翎一同品嚐「臺灣漫遊錄」書裡的麻薏湯、肉臊飯及龍鬚菜等料理。總統表示，台灣文學透過飲食向世界訴說台灣歷史、文化與自由民主價值，也讓世界看見這片土地的故事。

賴總統下午出席「讓世界讀到台灣－台灣文學外譯的花開時節」交流會暨微型展，現場特別重現「臺灣漫遊錄」書裡提及的3道經典菜色，分別是「麻薏湯」、「肉臊飯」與「龍鬚菜」。

總統晚間在社群平台發文表示，今天和作家楊双子、譯者金翎一起品嘗「臺灣漫遊錄」的經典料理，走進書中的美食世界。「臺灣漫遊錄」從美國國家圖書獎一路走到英國國際布克獎，寫下台灣文學歷史性的一刻。

總統說，透過多道台灣料理，讓世界看見台灣的歷史、文化以及這片土地的故事。他很喜歡楊双子說過的一句話，「台灣百年文學的探索與書寫，就是台灣人百年追求自由的歷程。」

他表示，正因為台灣擁有自由與民主，不同的聲音才能彼此交流、互相對話。正如金翎在國際布克獎得獎感言中所說，台灣文學是「眾聲喧嘩」，而這正是台灣最珍貴、最動人的地方。

楊双子在現場也向賴總統介紹，為何將這3道菜寫進書裡。談及麻薏湯，賴總統與金翎都表示不曾品嚐過，楊双子開玩笑說，「只有我一個人可以說它道不道地」；總統嚐了一口後表示「有點苦澀」、「可是這是它的特色」，楊双子則稱讚「蠻道地的」、「還是我阿媽做的最好吃」。

楊双子表示，麻薏湯帶有苦味、有清涼退火效果，且因為台中很曬、很熱，所以會把麻薏湯放進冰箱，當冰的或冷湯來喝，或澆在熱飯上。

楊双子說，麻薏多半集中在中南部，因當時日本殖民者要在台灣大量輸出稻米、糖，必須以麻袋運輸，因此中南部農家大量種植黃麻，而農家覺得只需抽出纖維編麻袋，剩下的葉子便拿來自己消化、吃掉，「這是一個農人的智慧」。

楊双子提及，麻薏是煮了以後，顏色就會開始慢慢變暗，是平常非常難品嚐到的食物，也因為受限許多東西，即使在街頭賣也會因賣相關係，無法賣很久；賴總統聽聞後便笑稱「專業喔」，楊双子回應「因為是我愛的料理」。

提到肉臊飯，楊双子與賴總統皆不約而同表示，如果台灣有一個「國飯」的話，就是「肉臊飯」。楊双子說，因為台灣各族群，不管是客家人、原住民，或福建沿海一帶的漳州人、泉州人等都吃豬肉；但事實上，原本福建沿海一帶、17世紀來到台灣的移民，起初並非人人都食用豬肉，而是受到台灣養豬能力提高影響，後成為所有族群共享的飲食文化，因此成為國飯是有道理的。

至於龍鬚菜，楊双子說，日本時代不吃龍鬚菜、偏愛佛手瓜，龍鬚菜是佛手瓜的幼藤。由於當時主要賣的是佛手瓜，農家在修剪幼藤時，便將龍鬚菜拿來食用，這也是農家智慧的展現；到了二戰後，便開始有更多人食用龍鬚菜而不是佛手瓜。

聽著楊双子的介紹，賴總統表示，能藉此看到過去台灣人民的辛苦；楊双子則說，「餐桌就是歷史的縮影」。

楊双子 密碼 金翎

延伸閱讀

卓榮泰：臺灣漫遊錄文筆生動 讓世界看見台灣文化力量

賴總統：針對重要國際文學獎 建立明確獎勵金制度

臺灣漫遊錄獲國際布克獎 賴總統親頒300萬獎金

臺灣漫遊錄揚威國際 李遠盼再造天才成群的文化盛世

相關新聞

三軍聯合畢業典禮 賴總統再提「互不隸屬」

賴清德總統昨在三軍八校院聯合畢業典禮再次強調，追求和平，絕對不能夠以犧牲國家主權、限縮人民的民主自由為代價。他呼籲畢業生，面對中國對國軍的各項滲透、分化，務必要建立清楚的敵我意識，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，抗拒各種威脅與利誘。

照片看歷史／1954年反共義士郭貽惠與唐崇瑛在台北結婚

1954年7月1日，反共義士郭貽惠與其情人唐崇瑛小姐，在台北市軍友總社交誼廳隆重舉行結婚典禮。一對烽火鴛鴦，終成自由美眷。軍友總社交誼龐內喜氣洋溢，賀客盈門。此一別開生面之婚儀，是由張彝鼎證婚，上官業佑、浦陸佩玉主婚，楊帝澤、呂錦花任介紹人。

公文外洩 外交部：精進資安防護

監察委員林文程、賴鼎銘、葉宜津公布「外交部文件遭暗網兜售等情案」調查報告，確認外交部共有十三件公文遭不法人士於暗網揭露並公開兜售，包含時任駐美代表蕭美琴返國時，透過外交部要求關務署免於私酒查驗。外交部發言人蕭光偉昨在例行記者會表示，全面檢討公文收發與使用管理，落實防堵駭侵；對於監察院的調查結果與建議，外交部虛心接受並持續精進資安防護。

張善政、黃世杰「隔空」交鋒漁港政見

桃園市中壢區漁會昨在永安漁港辦漁民節表揚慶祝大會，民進黨市長參選人黃世杰、市長張善政先後到場祝賀，雖未同台，但兩人致詞「隔空」交鋒漁港建設政見；黃世杰主張永安漁港逐步翻新，讓漁業、觀光並重發展，張善政說，持續優化漁港設施，串連珍珠海岸觀光亮點。

誰選竹北？綠黃合破局 藍白仍待整合

竹北市長鄭朝方將轉戰新竹縣長選舉，下屆竹北市長選戰是否綠黃合、藍白合，受政壇矚目。時代力量黨主席王婉諭昨表態未規畫參選竹北市長，將備戰下屆立委，民進黨預計七月中下旬掀牌人選，藍白市長參選人吳旭智、邱臣遠日前同框，後續仍待協調整合。

李四川拚新莊農民票 蘇巧慧攻中和藍票倉

新北市長選戰升溫，國民黨參選人李四川、民進黨參選人蘇巧慧昨都出席台灣國際年輕廚師協會會員大會，蘇將城市治理比喻為「辦桌」，若當上市長將扮演出色的總舖師；李允諾要鼓舞更多年輕廚師站上國際舞台，讓世界看見台灣餐飲文化實力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。