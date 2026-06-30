永續公益新趨勢 AI顧問江逸、名醫陳亮恭開講 免費報名

聯經出版推動的「人文企業獎」，希望發掘更多兼具人文關懷與社會影響力的企業實踐案例，促進跨界交流與經驗分享。7月、8月將與聯合報系文化基金會共同舉辦兩場主題講座，聚焦「公益影響力衡量」與「高齡社會創新」，分別邀請中信銀、台新慈善基金會及及AI專業顧問江逸之；技嘉教育、信義公益兩基金會及高齡醫學專家陳亮恭院長，分享第一線公益專案的操作經驗及趨勢交流，歡迎企業CSR／ESG部門、基金會及非營利組織夥伴一同來探索公益創新的新思維與新方法。活動名額有限，免費報名參加。

讓公益價值被看見SROI與AI工具打造影響力新語言

7月24日登場的講座—「影響力的精準刻度：用SROI與AI數位輔助公益」，將探討社會公益如何透過科學化方法評估社會影響力，讓成果不再只是感動人心的故事，而能成為具體且具說服力的成效證據。

活動邀請中國信託與台新公益慈善基金會以實際公益專案為例，分享從專案規劃、執行到導入 SROI（社會投資報酬率）評估的實務歷程，讓與會者了解企業如何一步步建立影響力評估的基礎。

此外，長期協助企業導入AI與數位工具的江逸之顧問，也將分享如何運用AI整理專案資料、建構成果架構與分析影響力數據，協助組織有效累積成果資料庫，提升影響力報告撰寫、獎項申請與對外溝通的效率與品質。

本場講座將帶領與會者掌握從執行、紀錄、評估到成果呈現的完整思維。

從照顧到共創 銀髮浪潮下的公益創新實踐

8月12日登場的「銀髮浪潮下的公益創新」講座，則聚焦在台灣已正式進入的「超高齡社會」議題。

技嘉教育基金會將介紹「數位之愛樂齡學苑」，分享如何透過數位教育縮短科技落差，協助長者提升數位能力，讓科技成為學習、交流與生活的重要助力。

信義公益基金會則將分享「共好計畫」，透過跨世代合作與創新實踐，鼓勵長者走出社區、發揮專長、實現夢想，翻轉社會對高齡者的刻板印象，讓長者從被服務者成為社會參與者。

而長期投入高齡醫學與健康老化研究的關渡醫院陳亮恭院長，將從第一線醫療與研究經驗出發，分享如何迎接健康長壽的超高齡台灣、解析銀髮族群的健康新挑戰，並介紹近年受到國際關注的「社會處方箋」是如何運作及發揮效能。當長壽成為常態，健康與幸福將不只是醫療議題，而是每個人都必須提前準備面對的人生課題。

從數位賦能、世代共融到健康老化，本場講座希望帶領企業與公益組織看見高齡社會中的創新機會，共同思考如何打造更友善、更有活力的共融社會。

兩場講座活動全程免費，名額有限，歡迎企業CSR／ESG部門、基金會、非營利組織、社會創新團隊及關心公益議題的各界人士踴躍報名參加，共同探索公益行動的更多可能。

【活動資訊】

■ 第一場｜影響力的精準刻度：用SROI與AI數位輔助公益

時間：2026年7月24日（五）14:00－17:00

地點：兆基文教大樓8B教室（台北市南京東路四段120巷11號8樓）

報名網址：https://www.accupass.com/go/LCHA202607

■ 第二場｜銀髮浪潮下的公益創新

時間：2026年8月12日（三）14:00－17:00

地點：兆基文教大樓8B教室（台北市南京東路四段120巷11號8樓）

報名網址：https://www.accupass.com/go/LCHA202608

主辦單位：聯合報系文化基金會、聯經出版