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李登輝2026音樂會 《1996序曲》回望民主原點

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
李登輝音樂會主視覺。李登輝基金會／提供
李登輝音樂會主視覺。李登輝基金會／提供

1996年，這座島嶼在飛彈威脅與歷史壓力之中，挺過了民主壓力測試，完成史上第一次總統民選，正式開啟主權在民的「民主元年」。為了紀念這段改變命運的關鍵歷史，李登輝基金會將於8月23日在國家音樂廳隆重推出「《1996序曲》李登輝2026音樂會」。

李登輝基金會董事長李安妮指出，今年適逢民選總統30周年，正是「民主半甲子」的重要時間點。她強調，這場音樂會的舉辦具有特殊的當代意義，父親李登輝前總統過去常感嘆「台灣人的悲哀」，他終其一生的奮鬥目標，是希望看見人民擺脫殖民與威權的陰影，成為「幸福的台灣人」。

李安妮提到，這個活動希望喚起大家對於台灣民主發展艱辛歷程的情感共鳴，也不希望年輕世代僅僅將民主視為理所當然，或者沉浸在過去政治鬥爭的沉重記憶中。相反地，要讓這份歷史成為養分，讓「民主富二代」了解，民主是一種珍貴的價值，也是一種需要共同守護的生活方式。

這場演出體現了李登輝生前最動人的一句叮囑：「台灣吶，要交給你們了。」李安妮認為，這是一場跨世代的交棒儀式，透過音樂與視覺的柔性力量，將民主的火炬傳遞給下一個世代，讓這份主權獨立的意識在島嶼上生根發芽，續寫屬於台灣人的幸福序曲。

為了落實這份跨世代的對話，製作團隊在藝術呈現上大膽創新，將演出定義為藝術界的「油電混合車」，這是一項結合音樂、劇場元素與感性影像的跨界實驗。

這場表演由「三金」（金曲、金鐘、金馬）音樂總監柯智豪領軍打造，盛邀楊烈、以莉．高露、曹雅雯等跨世代音樂人領銜，聯手NSYO國家青年交響樂團與錦川大樂隊共同演繹，挑戰交響、流行與爵士的融合極限。

螢幕中特別嵌入了一個立體的「李登輝書房」實景，象徵著領袖內心的深邃思考與外在世界壓力的對話。

音樂總監柯智豪將15首代表台灣心跳的經典樂曲，如〈黃昏的故鄉〉、〈母親的名叫台灣〉重新編碼，交織爵士、古典與電子元素，賦予旋律現代感與希望感。全場演出的敘事結構從自然土地的母性起源出發，看見台灣從鄉村走進都市的生命力。

隨後進入「寧靜革命」的歷史回望，透過顏色標示李前總統從學者、政治工作者到公民社會倡議的多重身分轉變。接著展現台灣多元社會在國際壓力下依然蓬勃的樣貌，並反思民主的脆弱與珍貴。

演出尾聲將透過AI技術呈現200張各行各業的群眾人臉，象徵民主的未來不再由特定個人承擔，而是由每一個具體的公民共同守護。

此次音樂會特別邀請享譽國際的平面設計師葉忠宜負責主視覺設計。葉忠宜將視覺核心定調為「蒲公英」，其花語象徵「自由、希望與堅韌」。他認為蒲公英種子隨風飄散的樣貌，正如同民主信仰在島嶼各處落地生根的過程。

視覺版面刻意設計成如同舊時的「講堂」或「教室」構圖，上方安放著李登輝的畫像。這項設計巧妙地將威權時代「瞻仰元首」的集體記憶，轉化為一場溫柔的傳承，展現出「台灣是台灣人的台灣」之理念。

李登輝 音樂會 李安妮

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