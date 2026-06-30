國民黨團無人機條例出爐 提供業者補助、融資及優惠利率

國民黨團30日公布「國防自主無人載具科技發展及採購條例」草案，計23條條文，明定中央政府應循年度總預算程序，連續六年每年編列新台幣400億元，總額2,400億元，專責投入無人載具採購、產業聚落發展及中小企業、新創扶植，並優先支持國內研發、生產及製造之無人載具系統。

國民黨團說明，該條例跳脫以特別預算推動國防建設之非常態模式，改採法制化及制度化方式，建立以年度預算穩定支持之推動機制，透過長期、持續及可監督之財政規劃，兼顧財政紀律、國會監督及產業發展需求，避免政策因年度變動或一次性預算而中斷，提供產業界穩定投資預期。

有關條文內容，草案規範，主管機關為經濟部；主辦機關為經濟部、國防部。國防部應依量大、價廉、智慧化、分布式之原則，訂定無人載具防衛體系之中長期發展目標，每二年滾動檢討一次。經濟部應會同國防部，每年向立法院提出無人載具階段性發展報告。

草案指出，無人載具之生產基地，應分布於至少三個不同縣市，不得集中於單一地理區域，降低遭受集中打擊之風險。無人載具之戰備儲存，應分散於不同據點，單一據點儲存量不得超過總戰備存量25%。無人載具之操作及指揮系統，應建立分散式備援架構，確保單點失能不致癱瘓整體作戰能力。

草案要求，國防部應會同地方政府，於該條例施行後一年內，於該條例上述所定不同地理區域，規劃至少三處軍民共用測試場域，供軍方及民間業者共同使用，進行無人載具之飛控、航控、抗干擾及作戰模擬測試。

草案說明，軍用無人載具之採購，應訂定國產化比例目標。該條例施行後二年內，軍用商規無人機之國產化比例達50%以上；四年內達80%以上。無人艇及地面無人載具之國產化比例達70%以上。前項國產化比例之計算，以零組件產值占整機產值之比例為基準，由經濟部會同國防部訂定計算辦法。

草案規範，對投入無人載具關鍵零組件國產化之優良業者，經濟部得酌予獎勵，包括：捐（補）助；資金、技術投資或授權；優先採購；提供融資及優惠利率。政府為特別扶助予中小企業及新創企業，得由國發基金會同民間資金共同投資。

草案指出，無人載具業者欲申請國產化獎勵措施者，應通過數發部會同國防部建立之供應鏈安全認證，認證內容應包含：關鍵零組件來源之可追溯性聲明及稽核；軟體原始碼及韌體之資安檢測，確保無惡意軟硬體後門或未經授權之資料回傳機制；供應鏈中斷風險評估及備援供應商規劃。

草案強調，業者於供應鏈安全認證程序中提供虛偽資料，或經查獲使用未經認證之高風險地區零組件者，數發部應撤銷其認證資格，並通知主管機關終止其參與採購及國產化獎勵措施之資格，期限不少於三年；情節重大者，依相關法律追究其法律責任。

罰則方面，有下列行為之一者，處三年以上、十年以下有期徒刑，並得併科1,000萬元以下罰金：破壞、毀損或非法侵入軍民共用測試場域或無人載具生產設施；竊取或洩漏無人載具相關之軍事機密技術資料；以不法手段使無人載具之飛控系統、通訊模組遭受未經授權之入侵或操控。

此外，使用未經認證之高風險地區零組件而獲取本條例獎勵措施者，除撤銷資格外，並應追繳已領取之獎勵款項，並處不法所得一倍以上、三倍以下罰鍰。於資格審查或驗收程序中提供虛偽資料者，處100萬元以上、500萬元以下罰鍰。