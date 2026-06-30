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三鶯線今通車 侯友宜：未來7線規畫、7線施工 盼懂工程者接棒

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天出席三鶯線通車典禮表示，未來還有7線規畫、7線施工，盼由「越了解新北、越懂工程的人」接棒，持續推動捷運建設。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今天出席三鶯線通車典禮表示，未來還有7線規畫、7線施工，盼由「越了解新北、越懂工程的人」接棒，持續推動捷運建設。記者張策／攝影

新北捷運三鶯線今天正式通車，新北市長侯友宜表示，三鶯線今天起至8月31日提供2個月免費搭乘，除可讓土城、三峽、鶯歌往返雙北節省約20分鐘通勤時間，也可帶動地方觀光、文化及產業發展。他表示，新北目前捷運營運里程已達108公里、90座車站，均為全國第一，未來還有7線規畫、7線施工，盼由「越了解新北、越懂工程的人」接棒，持續推動捷運建設。

侯友宜表示，三鶯線順利通車，要感謝新北市民長期支持，也感謝中央各部會、歷任市府團隊及施工夥伴共同努力。他指出，三鶯線施工期間歷經2次跨越國道、2次跨越台鐵、4次跨越大漢溪等重大工程挑戰，又碰上原物料短缺及俄烏戰爭影響，最終仍如期如質於6月30日完成通車，不負市民期待。

侯友宜表示，這也是他8年任內繼環狀線、淡海輕軌、安坑輕軌後，第4條完成通車的捷運路線。目前新北市捷運營運里程突破108公里、90座車站，未來待7線規畫及7線施工完成後，將達189公里、171座車站，串聯基隆、台北及桃園，打造北台灣捷運路網。

對於後續捷運建設，侯友宜表示，萬大中和線預計明年完工、後年通車，另包括南環、北環、基隆捷運、汐東線、新北樹林線及三鶯線延伸桃園八德等工程，都將持續推動；五泰輕軌、泰板輕軌、深坑輕軌、淡海輕軌第二期、中和光復線及林口輕軌等路線，也都在規畫中，希望一棒接一棒完成捷運建設，帶動都市發展。

針對外界認為三鶯線通車成為新北市長選戰攻防焦點，侯友宜表示，對每一位為三鶯線付出的人都非常感恩，因此這次特別邀請行政院長、中央部會代表，以及朱市府、市府歷任團隊共同見證通車。他也提到，國民黨新北市長參選人、同時也是新北市前副市長李四川長年負責工程，不僅推動三鶯線，也參與新北市美術館等重大建設，「很多硬體建設都有他留下的身影」。

侯友宜表示，一條捷運代表的是城市發展的重要里程碑，更重要的是帶動周邊環境改變，因此這次包括歷任副市長等人都回到現場，共同見證三鶯線通車成果，也象徵市府團隊齊心協力，持續推動新北建設。

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