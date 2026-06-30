台泥股東會紀念品連四年登上熱搜榜首 還開了一間選物店？

台泥近年股東會紀念品，不僅實用與美觀兼具，因此討論及關注度都相當高。 圖／黎詩彥提供

2026年Yahoo拍賣的「股東紀念品Top5熱搜榜」上，奪冠的是一家水泥公司。台泥的折疊環保旅行袋，摩卡與橘棕兩色，正踩在今年最流行的「美拉德」色系上。它在二手市場的搜尋與成交熱度，一路壓過聯電的史努比保溫瓶、永豐金與北歐品牌 Kippis 聯名的幸福毯，以及長榮的德國雙人牌刨刀。

連續四年，霸榜的都是台泥。一個賣水泥的品牌，憑什麼講得出「美拉德色」這種話術？

答案，得先從一支冰淇淋說起。

台泥推出的混凝土風冰淇淋，三款低碳混凝土化成三種口味，搭配一支迷你小鏟當湯匙，引發民眾排隊搶購。 圖／黎詩彥提供

今年五月，台泥在台北華山舉辦《邁向 80築夢文明展》。那天展場裡其中一個排的最長的隊伍，在台泥混凝土風冰淇淋前面。三款低碳混凝土，化成三種口味，盛在灰撲撲的鋁杯裡，配一支迷你小鏟當湯匙。半日售罄，許多民眾撲了空。

一家在意「美學」的大型重工業

轉變的起點，落在 2017 年。在那之前，幾乎沒有人會為了一份台泥的股東會紀念品而動心；如今它年年被討論、被搶。這套被外界稱為「工業美學」的轉身，和董事長張安平上任脫不了關係。

張安平與妻子辜懷如一手創立雲朗觀光集團，是目前唯一在義大利經營精品五星級旅館的台灣品牌；台灣唯一連續七年摘下米其林三星的頤宮，也在雲朗旗下。一對講究美感的夫妻，把對細節的執著，悄悄帶進了一家水泥公司。

但要讓水泥真正走進生活，光有美感還不夠。得先把工廠的門打開。

2020 年 1 月，台泥把運轉二十年的花蓮和平水泥廠掀開一角，成立「台泥 DAKA 開放生態循環工廠」。這是台灣第一座、也是目前唯一取得經濟部工業局觀光工廠認證的重工業工廠。到今年三月，走進來的人累計突破一千萬。園區不為營利，門市與星巴克每月提撥的營收，全數投入當地部落的急難救助與教育基金。張安平說，工業，不該是一個黑盒子。

只是，台泥畢竟是一家 B2B 公司，過去面對的是經銷商與客戶，如今和平水泥廠每年迎來破百萬名遊客。開放遊程辦著辦著，他們發現一個有點難解的現象：很多人離開園區時，會問：能不能帶點什麼回家？問題是，水泥廠不是醬油觀光工廠，也不是化妝品觀光工廠。沒有人會真的扛一包四十公斤的水泥回去。台泥於是慢慢想明白一件事：遊客想帶走的，從來不是水泥，而是一種「我來過、我認同這件事」的感受，不必真的是一包水泥。

從水泥盆器到生物多樣性IP角色吊飾

最早，是推出「水泥盆器」。讓遊客可以帶回家，種上自己挑的多肉。

後來，台泥把這幾年主推的低碳產品，一件件譯成日常：一顆低碳水泥造型抱枕，一只以卜特蘭石灰石水泥袋為原型的斜背包，用的是和水泥袋同款的杜邦紙，留著「這是一包水泥」的辨識度，卻配上時下流行的寬帶。

台泥陸續推出多款與水泥相關的周邊商品。 圖／黎詩彥提供

再後來，連「生物多樣性」也推出了系列IP角色吊飾。和平電力守護的小燕鷗、和平礦山復育的台灣白及、和平港水下的國管星珊瑚、蘇澳廠與在地小學共創的永樂泥猴，各自化成一只只療癒的的包包吊飾。遊客帶走的不只是紀念品，是一則剛在園區導覽遊程裡聽過的、工業如何與環境共處的故事。

這些東西好不好賣，往往取決於一個細節：人願不願意把它掛在身上。台泥於是貼著當下的流行走。一組工業安全帽造型的鑰匙圈，掛上「Total Climate Commitment」「The Future is Worth It」字樣的織帶，做成這兩年很紅的航空吊牌風格。生物多樣性吊飾也藏著同樣的心思。正面是討喜的玩偶，背面才放上一點點企業訊息，淡到不像在對誰宣傳。

台泥也推出了系列IP角色吊飾，包括和平電力守護的小燕鷗、和平礦山復育的台灣白及、和平港水下的國管星珊瑚、蘇澳廠與在地小學共創的永樂泥猴等。 圖／黎詩彥提供

一間不為賺錢的選物店

想看這些東西聚在一起的樣子，得走一趟花蓮。台泥DAKA 園區裡有一間「水泥幻奇選物店」。推門進去，灰色不再是冰冷的。架上是會對你微笑的水泥牛磁鐵、抱著橡實的水泥松鼠手機架、一整列水泥福氣小馬公仔。園區內的塗鴉館周末開設水泥公仔隨到隨作的課程，遊客可以親手攪拌，感受水泥微微發熱的那一刻。原來，水泥也可以是溫暖的。

台泥DAKA 園區裡有一間「水泥幻奇選物店」，並非以營利作為主要考量，它真正的價值，在溝通，不在利潤。 圖／黎詩彥提供

台泥永續長葉毓君受訪時表示，這間店其實是一路摸索與學習長出來的。最早公司是舉辦水泥手作工作坊，拉近水泥這項材質與民眾的互動。後來發展出「低碳水泥小馬 DIY 盒」，親子或機關團體可以很便利帶回家，跟著影音，就能在自家複製一次原本只屬於水泥廠體驗的時光。台泥也與外部設計團隊合作，像是T-Bone工作室的水泥牛磁鐵、與鹽夢工廠跨界的低碳水泥小久淘(台語諧音)，都讓不少旅人愛不釋手。

葉毓君也坦言，水泥幻奇選物店雖然生意不錯但並非以營利作為主要考量，它真正的價值，在溝通，不在利潤。台泥DAKA的導覽員形容，有一位爸爸一次買下四顆抱枕帶走給全家做禮物，來開放工廠遊玩的許多孩子們鍾情那組工業安全帽鑰匙圈，連自家員工都把商品買到缺貨，不少同事更是買去送人。

這幾年台泥做的，其實是同一件事：把最硬、最灰、最難解釋的水泥，轉譯成一般人願意帶回家的物件；也把「低碳」「循環經濟」「生態復育」這些抽象的詞，變成看得到、摸得到、甚至嚐得到的日常。

在台泥總部大樓七、八月的「文明散步」活動中，民眾可以觸摸到以水泥復刻的蒙面聖母與東方文物。 圖／黎詩彥提供

而這個夏天，台泥這家位於花蓮的水泥幻奇選物店要北上，在台泥總部大樓七、八月的「文明散步」活動中亮相，還沒去過花蓮DAKA的朋友，這次走進中山北路二段的台泥大樓就可以逛逛。五月份在台泥80活動賣到缺貨的混凝土風冰淇淋也重新登場，順道一看以水泥復刻的羅賽塔石碑、漢摩拉比法典及蒙面聖母。兩千年來，水泥這種灰色的材料築起神殿與一座座城市，如今它也學會了溫柔。

台泥邁向80「文明散步」活動資訊

• 活動網站：https://campaign.tccgroupholdings.com/tcc80post/companyTW/

• 地點｜台泥大樓（台北市中山北路二段 113 號）