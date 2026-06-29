4友邦官員訪台慶國合會30周年 帛琉部長感謝台灣幫助
友邦帛琉共和國農漁暨環境部長維史提訪台，維史提於外交部午宴感謝台灣協助帛琉舉辦「太平洋島國論壇」，歡迎台灣方參與相關會議；維史提此行將出席國合會30周年相關慶祝活動，另包括馬紹爾群島、瓜地馬拉、史瓦帝尼等友邦部長也來台共襄盛舉。
外交部晚間發布新聞稿指出，外交部常務次長葛葆萱於今天代表外交部長林佳龍款宴歡迎友邦帛琉共和國農漁暨環境部長維史提（Steven Victor）訪台。維史提此行將拜會農業部等相關部會機關，就兩國農漁業技術合作等議題深入交換意見，進一步強化雙邊合作關係。
葛葆萱表示，熱烈歡迎維史提再度訪台，特別感謝6月上旬「帛榮專案」副總統蕭美琴訪帛期間，其曾接待並陪同訪視台帛相關合作進展，以及與台灣方共同見證兩國在農漁專業領域多年來技術合作所累積的豐碩成果。
葛葆萱也感謝維史提近年積極協助國合會在帛琉推動多項新興技術合作計畫，攜手促進兩國人民福祉。
維史提則說，感謝台灣長期協助帛琉國家發展，台灣駐帛技術團在推動蔬果栽培、漁業養殖及提升國民營養與飲食品質等方面，扮演不可或缺的重要角色。帛琉將於8月主辦「太平洋島國論壇」（PIF），感謝台灣持續提供相關協助，並歡迎台灣方屆時赴帛參與相關會議。
此外，根據國合會新聞稿，國合會將於7月1日舉辦成立30周年會慶大會暨國際研討會，外交部長林佳龍將出席， 包括馬紹爾群島由外交暨貿易部長卡尼柯（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）、瓜地馬拉公衛與社福部長巴諾雅（Joaquín Barnoya）、衛生監管、監測及控制次長Edgar Rolando González Barreno、史瓦帝尼商工部長卡馬洛（Manqoba Khumalo）與會。
國合會說明，維史提特別訪台參加6月30日舉辦的閉門研討會，但因與帛琉國內行程衝突而未能參加7月1日會慶大會。目前已有11國25位部次長提前錄影祝賀國合會30周年，彰顯台灣與全球夥伴並肩同行、共榮共好的情誼。
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