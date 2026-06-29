快訊

法說會前的「最後上車機會」 外資啟動台積電新一波目標價上修潮

美股早盤／美光、SanDisk下殺 但三大指數上揚、台積電ADR漲2%

聽新聞
0:00 / 0:00

4友邦官員訪台慶國合會30周年 帛琉部長感謝台灣幫助

中央社／ 台北29日電
外交部常務次長葛葆萱（右）29日款宴歡迎帛琉共和國農漁暨環境部長維史提（左）。（外交部提供）中央社
外交部常務次長葛葆萱（右）29日款宴歡迎帛琉共和國農漁暨環境部長維史提（左）。（外交部提供）中央社

友邦帛琉共和國農漁暨環境部長維史提訪台，維史提於外交部午宴感謝台灣協助帛琉舉辦「太平洋島國論壇」，歡迎台灣方參與相關會議；維史提此行將出席國合會30周年相關慶祝活動，另包括馬紹爾群島、瓜地馬拉、史瓦帝尼等友邦部長也來台共襄盛舉。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部常務次長葛葆萱於今天代表外交部長林佳龍款宴歡迎友邦帛琉共和國農漁暨環境部長維史提（Steven Victor）訪台。維史提此行將拜會農業部等相關部會機關，就兩國農漁業技術合作等議題深入交換意見，進一步強化雙邊合作關係。

葛葆萱表示，熱烈歡迎維史提再度訪台，特別感謝6月上旬「帛榮專案」副總統蕭美琴訪帛期間，其曾接待並陪同訪視台帛相關合作進展，以及與台灣方共同見證兩國在農漁專業領域多年來技術合作所累積的豐碩成果。

葛葆萱也感謝維史提近年積極協助國合會在帛琉推動多項新興技術合作計畫，攜手促進兩國人民福祉。

維史提則說，感謝台灣長期協助帛琉國家發展，台灣駐帛技術團在推動蔬果栽培、漁業養殖及提升國民營養與飲食品質等方面，扮演不可或缺的重要角色。帛琉將於8月主辦「太平洋島國論壇」（PIF），感謝台灣持續提供相關協助，並歡迎台灣方屆時赴帛參與相關會議。

此外，根據國合會新聞稿，國合會將於7月1日舉辦成立30周年會慶大會暨國際研討會，外交部長林佳龍將出席， 包括馬紹爾群島由外交暨貿易部長卡尼柯（Kalani Kaneko，另譯：康仁德）、瓜地馬拉公衛與社福部長巴諾雅（Joaquín Barnoya）、衛生監管、監測及控制次長Edgar Rolando González Barreno、史瓦帝尼商工部長卡馬洛（Manqoba Khumalo）與會。

國合會說明，維史提特別訪台參加6月30日舉辦的閉門研討會，但因與帛琉國內行程衝突而未能參加7月1日會慶大會。目前已有11國25位部次長提前錄影祝賀國合會30周年，彰顯台灣與全球夥伴並肩同行、共榮共好的情誼。

帛琉 外交部 瓜地馬拉

延伸閱讀

諾丁漢大學研討會 江雅綺談台灣科技力與國際合作

蔡家福、柳承敏續簽合作備忘錄 李洋見證持續深化夥伴關係

會後消息曝光…韓國瑜會晤美眾議長強生

習近平會見白俄羅斯總統：中白關係進入歷史最好時期

相關新聞

內政公布5項7月新制 申辦良民證改先線上驗證、繳費

內政部今公布5項新制7月上路，其中申辦良民證從7月21日起，均要透過個人化資料自主運用（MyData）平台，完成線上身分驗證、繳費後，申請案才成立；無戶籍國民及外國人則以現行臨櫃方式辦理。

原青發聲！新北第二屆原辯大賽決賽登場 20隊辯手直球對決 從當代困境辯出新觀點

新北市政府原民局今天(6/28)辦理「115年原住民族產業精實暨創業計畫－原青辯論大賽」決賽暨頒獎典禮。本次競賽分為「校園新秀組」及「青年實踐組」，各10組隊伍、共67位青年參加，延續前一天初賽的激烈賽況，辯手們以原住民族青年角度出發，透過辯論形式關注原住民族公共議題發展與職涯選擇，展現溝通對話及文化思辨力。 校園新秀組以「青年返鄉發展比留在都市更有前景」為辯題，從部落產業、文化傳承、都市資源與青年職涯等面向展開攻防；青年實踐組則以「斜槓發展比單一職涯更適合現在的青年」為辯題，針對就業趨勢、專業累積、經濟風險及自我實現提出不同觀點，現場來有超過7校20組辯手言論交鋒、氣氛熱烈。 參賽青年表示，透過辯論不只是練習說服別人，更是在聆聽不同立場的過程中，重新思考原住民族青年就業與生涯規劃中所面臨的選擇與挑戰。來自校園新秀組的最佳辯士王竣諺也於賽後分享，返鄉或留在都市，並沒有標準答案，外界不應替原民青年評價哪一條路最好；真正的支持，是尊重他們依循自身文化認同與生活經驗，走出屬於自己的方向。而青年實踐組的最佳辯士卓皓恩表示，支持青年與創業的多元發展，斜槓能讓青年以較低成本探索不同職涯方向，透

萬里溪堰塞湖堤防加高、撤離到位 季連成：今下午可望解除黃警戒

行政院政務委員季連成今天前往花蓮萬里溪堰塞湖下游防災現場視察，並聽取水利署第九河川分署簡報。季連成表示，在直升機成功投放水位探測器取得精準數據後，加上堤防加高、居民撤離機制完善及天候穩定等條件已陸續到位，預計今天下午解除萬里溪堰塞湖黃色警戒。

長照納移工一拖20年 失能重症家庭成長照永遠的缺角

民團及婦女團體日前赴衛福部陳情，為百萬長照家庭請命，呼籲政府將23萬餘名外籍看護工納入長照，為重症家庭紓解照顧重擔，也讓移工獲得合理喘息。無奈衛福部回應的官方說法，仍是一貫蒐集各方意見，審慎處理。移工納長照，早在長照1.0上路時就曾提出建議，如今已到長照3.0，事隔近20年還是沒有下文，苦的是處於水深火熱重症家庭，也成為長照永遠的缺角。

替代役團膳費7月起增720元 今年起設定期檢討機制

內政部今天透過新聞稿表示，7月1日起調增替代役團膳主副食費新台幣720元，本島調增為4560元，本島的離島（如澎湖）調增為4825元，外島（如金門、馬祖）調增為5360元，外島的離島含國外地區調增為5580元，且今年起將建立主副食費定期檢討機制。 內政部說，其中，台灣本島從3840元調增為4560元；本島的離島（澎湖群島、基隆嶼、龜山島、蘭嶼、綠島、小琉球、彭佳嶼等）從4105元調增為4825元。外島（金門、馬祖、東沙島等）從4640元調增為5360元；外島的離島含國外地區（金門大膽、二膽、后嶼、猛虎嶼、復興嶼、獅嶼、草嶼、東碇、北碇等；馬祖高登、亮島、大坵、烏坵地區、東莒、西莒等；南沙島）從4860元調增為5580元。

桃園可負擔住宅延後核定 劉世芳：還在等金管會、財政部彙整意見

桃園市長張善政提出可負擔住宅政策，相關自治條例已在桃園市議會三讀通過，行政院以涉及民眾權益且案情複雜，延長核定期限挨藍委批評。內政部長劉世芳說，可負擔住宅定位介於社宅與一般住宅之間，不只牽涉內政部，還包括金管會、財政部等部會，不希望債留子孫。行政院已要求內政部彙整各部會意見，待完成評估後，再研議後續處理方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。