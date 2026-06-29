4友邦官員訪台慶國合會30周年 帛琉部長感謝台灣幫助

新北市政府原民局今天(6/28)辦理「115年原住民族產業精實暨創業計畫－原青辯論大賽」決賽暨頒獎典禮。本次競賽分為「校園新秀組」及「青年實踐組」，各10組隊伍、共67位青年參加，延續前一天初賽的激烈賽況，辯手們以原住民族青年角度出發，透過辯論形式關注原住民族公共議題發展與職涯選擇，展現溝通對話及文化思辨力。 校園新秀組以「青年返鄉發展比留在都市更有前景」為辯題，從部落產業、文化傳承、都市資源與青年職涯等面向展開攻防；青年實踐組則以「斜槓發展比單一職涯更適合現在的青年」為辯題，針對就業趨勢、專業累積、經濟風險及自我實現提出不同觀點，現場來有超過7校20組辯手言論交鋒、氣氛熱烈。 參賽青年表示，透過辯論不只是練習說服別人，更是在聆聽不同立場的過程中，重新思考原住民族青年就業與生涯規劃中所面臨的選擇與挑戰。來自校園新秀組的最佳辯士王竣諺也於賽後分享，返鄉或留在都市，並沒有標準答案，外界不應替原民青年評價哪一條路最好；真正的支持，是尊重他們依循自身文化認同與生活經驗，走出屬於自己的方向。而青年實踐組的最佳辯士卓皓恩表示，支持青年與創業的多元發展，斜槓能讓青年以較低成本探索不同職涯方向，透

2026-06-29 15:45