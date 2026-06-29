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內政公布5項7月新制 申辦良民證改先線上驗證、繳費

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
為提升警察刑事紀錄證明（良民證）申辦效率，警政署調整流程，民眾臨櫃或郵寄領件均先完成線上身分驗證。圖／警政署提供
為提升警察刑事紀錄證明（良民證）申辦效率，警政署調整流程，民眾臨櫃或郵寄領件均先完成線上身分驗證。圖／警政署提供

內政部今公布5項新制7月上路，其中申辦良民證從7月21日起，均要透過個人化資料自主運用（MyData）平台，完成線上身分驗證、繳費後，申請案才成立；無戶籍國民及外國人則以現行臨櫃方式辦理。

內政部表示，自7月21日起，民眾透過網路申請警察刑事紀錄證明時，無論選擇臨櫃領件或郵寄領件，都要先透過個人化資料自主運用（MyData）平台，完成線上身分驗證，以信用卡或VISA簽帳金融卡繳費後，申請案才成立。因MyData平台身分驗證服務，是介接戶政國民身分證資料，僅適用於有戶籍國民；無戶籍國民及外國人需以現行臨櫃方式辦理。

另外，考量替代役入營後訓練強度提升，7月起全面調增替代役每月團膳主副食費，本島地區由3840元調增為4560元，本島的離島地區由4105元調增為4825元，外島地區由4640元調增為5360元，外島的離島含國外地區由4860元調增為5580元。

為推動數位櫃台便民服務，內政部7月1日起新增7項，可全程網路申請測量，包括申請位置勘查測量項目、同一所有權人且無他項權利者申請土地分割、土地合併、界址調整、調整地形、建物分割及建物合併等項目。

此外，為配合國防與民防防空避難政策，內政部修正「建築技術規則」，學校或工廠使用按人數規畫附建防空避難設備的建築物防空避難設備附建基準，由按人數每人0.75平方公尺，提高至每人1平方公尺；另也須提升防空避難設備相關防火遮煙、露出地面的避難設備外牆及頂板構造厚度，並增訂通風換氣量，須設置緊急照明及緊急電源插座，7月1日起施行。

內政部建築研究所自2023年7月1日起，要求公有新建辦公、服務類建築於申請綠建築標章時，需同時申請建築能效評估，今年7月1日起，適用對象全面納入各建築類組建築物，且建築能效等級須達建築能效1級或近零碳建築（1+級）。

內政部 良民證

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