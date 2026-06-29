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內政部7月5新制上路 網辦良民證須先線上驗證繳費

中央社／ 台北29日電

內政部今天公布5項7月新制，包括7月1日起新增7項得全程網路申請測量案件項目；全面調增替代役每月團膳主副食費新台幣720元；此外，自7月21日起，線上申辦良民證時，都須先完成線上身分驗證並完成繳費後，申請案才正式成立。

內政部今天透過新聞稿表示，為推動數位櫃台便民服務，7月1日起新增7項得全程網路申請測量案件項目，包括申請位置勘查測量項目，以及同一所有權人且無他項權利者，申請土地分割、土地合併、界址調整、調整地形、建物分割及建物合併等。

內政部指出，考量替代役入營後訓練強度提升，今年7月起全面調增替代役每月團膳主副食費，本島地區由3840元調增為4560元，本島的離島地區由4105元調增為4825元，外島地區由4640元調增為5360元，外島的離島含國外地區由4860元調增為5580元。

此外，自7月21日起，民眾透過網路申請警察刑事紀錄證明時，無論選擇「臨櫃領件」或「郵寄領件」，都須先透過個人化資料自主運用（MyData）平台完成線上身分驗證，並以信用卡或VISA簽帳金融卡完成線上繳費後，申請案才正式成立。

至於目前選擇「郵寄領件」的網路申請案件，原本就採行線上身分驗證及線上繳費機制；這次調整是將相同作業模式全面適用於所有網路申請案件。

此外，內政部說，為配合國防與民防防空避難政策，修正「建築技術規則」，自7月1日起施行。重點包括，供學校或工廠使用按人數規劃附建防空避難設備的建築物防空避難設備附建基準，由按人數每人0.75平方公尺，提高至每人1平方公尺；另也須提升防空避難設備相關防火遮煙、露出地面的避難設備外牆及頂板構造厚度，並增訂通風換氣量，須設置緊急照明及緊急電源插座。

另外，內政部說，內政部建築研究所自民國112年7月1日起，要求公有新建辦公、服務類建築於申請綠建築標章時，需同時申請建築能效評估，並自今年7月1日起，適用對象全面納入各建築類組建築物，且建築能效等級須達建築能效1級或近零碳建築（1+級）。

替代役 內政部 良民證

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