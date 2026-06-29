原青發聲！新北第二屆原辯大賽決賽登場 20隊辯手直球對決 從當代困境辯出新觀點

校園新秀組最佳辯士展現清晰論述，獲評審肯定。

新北市政府原民局今天(6/28)辦理「115年原住民族產業精實暨創業計畫－原青辯論大賽」決賽暨頒獎典禮。本次競賽分為「校園新秀組」及「青年實踐組」，各10組隊伍、共67位青年參加，延續前一天初賽的激烈賽況，辯手們以原住民族青年角度出發，透過辯論形式關注原住民族公共議題發展與職涯選擇，展現溝通對話及文化思辨力。

青年實踐組辯手針對返鄉、留城與職涯選擇議題交鋒。

校園新秀組以「青年返鄉發展比留在都市更有前景」為辯題，從部落產業、文化傳承、都市資源與青年職涯等面向展開攻防；青年實踐組則以「斜槓發展比單一職涯更適合現在的青年」為辯題，針對就業趨勢、專業累積、經濟風險及自我實現提出不同觀點，現場來有超過7校20組辯手言論交鋒、氣氛熱烈。

新北市原民局局長Siku Yaway林瑋茜頒發校園新秀組第一名獎項，表揚參賽青年精彩表現。

參賽青年表示，透過辯論不只是練習說服別人，更是在聆聽不同立場的過程中，重新思考原住民族青年就業與生涯規劃中所面臨的選擇與挑戰。來自校園新秀組的最佳辯士王竣諺也於賽後分享，返鄉或留在都市，並沒有標準答案，外界不應替原民青年評價哪一條路最好；真正的支持，是尊重他們依循自身文化認同與生活經驗，走出屬於自己的方向。而青年實踐組的最佳辯士卓皓恩表示，支持青年與創業的多元發展，斜槓能讓青年以較低成本探索不同職涯方向，透過多方嘗試累積經驗，找到更多可能。

新北市原民局局長Siku Yaway林瑋茜頒發青年實踐組第一名獎項，鼓勵參賽青年勇於發聲。

經過2日賽程，最終校園新秀組由「大部份是東吳大學」隊獲得冠軍、「矮殺矮殺矮殺殺」隊獲得亞軍、「織路原青」隊獲得季軍、「齊宇子醬隊」隊獲得殿軍，最佳辯士獎則由「大部份是東吳大學」隊的王竣諺獲得；青年實踐組由「語意邊境」隊獲得冠軍、「文字簡直就是奇蹟」隊獲得亞軍、「原來你說的什麼都隊」隊獲得季軍、「好臨時好厲害」隊獲得殿軍，最佳辯士獎則由「語意邊境」隊的卓皓恩獲得。

原青辯論大賽決賽暨頒獎典禮大合照，照片第一排右起中華辯論推廣協進會游佳璇理事長(右一)、新北市原民局局長Siku Yaway林瑋茜(右二)、和鼎律師事務所所長劉博文律師(左二)以及原住民族教育研究中心黃家凱助理研究員(左一)。

新北市原民局局長Siku Yaway林瑋茜表示，青年是族群文化延續的重要力量，原青辯論大賽是一處促進不同族群青年練習表達、交流觀點的平台，未來市府將持續協助原住民族青年發聲且累積行動力，也讓原住民族文化與公眾議題在城市中被理解與重視。

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