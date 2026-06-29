紐約驕傲同志遊行 台灣隊連結兩地開放文化價值

一年一度的紐約同志驕傲遊行今天盛大登場，台灣「檳榔西施」主題花車與變裝皇后妮妃雅等，在熱情人潮中成為焦點。紐約是全球同志運動的濫觴，每年10月台北有亞洲最大的同遊，掌聲與尖叫聲連結兩地開放的文化價值。

2026紐約同志驕傲遊行主題「為我們所有人」（ForAll of Us），希望在政治環境變化中團結社群，並為LGBT團體最邊緣的人士發聲。每年紐約同遊吸引大批支持者與觀光客參與，活動展現熱情歡樂，同時提醒社會歧視與暴力仍然存在。

台灣隊今年繼續投入紐約同志驕傲遊行，魯保羅變裝皇后秀（RuPaul's Drag Race）冠軍妮妃雅（NymphiaWind）擔任台灣遊行團隊策展人與表演者，攜手遠道而來的變裝皇后Tina Banana與Yolanda Mesula，以「檳榔西施」為特色主題，在來自全球的遊行隊伍中，吸引尖叫與掌聲。

變裝皇后團隊在遊行前舉行記者會，說明涵蓋活力、勞動、在地與性別意象的「檳榔西施」花車設計概念。

妮妃雅長期將台灣意象融入國際演出。她指出，台灣成長很容易有崇洋媚外思維，看不到自己台灣的美。她成長環境比較西方，媽媽比較開放，長大後跟自己的環境有點陌生，希望重新認識台灣，用新的思想去認識台灣。

她說，投入變裝是因為喜歡做衣服，有趣的地方是可以打扮成不同樣子與體驗不同姿態。透過變裝體驗台灣的不同文化，把台灣漂亮的地方表現出來。

駐紐約辦事處長李志強夫婦、辦事處人員、僑胞與留學生也加入遊行隊伍，斗大的英文台灣與旗幟，在曼哈頓第5大道上贏得大量歡呼。

全球社會與政治環境變化，多國雖通過同婚與保障LGBT社群法令，但風向未必一路走向開放。YolandaMesula認為，台灣在亞洲同婚相對是比較快合法化的國家，如果不繼續堅持，對整個亞洲LGBT的進步會有些可惜，這得來不易。

她說，有太長時間社群隱藏在地下，相信很多人因為未知而感到恐懼，因為他們不瞭解會害怕。如果不繼續挺身而出讓大家知道社群的存在，未知的恐懼還是會淹沒社群。

Tina Banana表示，台灣社會雖然同婚通過，但仍未達到完全支持LGBT社群的共識；每年都有亞洲最大派對遊行，讓台灣社會LGBT向上走，但不管是前人還是現在的變裝皇后，使命就是繼續做，向前讓大家看到，堅持很重要。

遊行隊伍在曼哈頓街頭原汁原味呈現台灣在地風景與酷兒精神。

1969年6月28日，位於紐約格林威治村，同志與跨性別社群聚集的「石牆酒吧」（Stonewall Inn）因不堪市警長期騷擾與拘捕，社群發起大規模抗爭，成為同志運動濫觴。每年6月，全球各地陸續舉行驕傲遊行推動平權，並擴大至其他弱勢族群，已是現代社會文化運動的重要象徵。

台灣團隊參與紐約驕傲遊行是文化部「Taiwan POP臺灣上奅—曼哈頓臺灣文化黑潮」計畫，及台北紐約文化中心成立35週年的亮點活動，透過文化與開放價值連結台灣與紐約。