快訊

Netflix共享帳號又有新規則！須個別綁定Mail 外媒質疑用途：讓用戶更挫折

蔡阿嘎再陷風暴！網友發起抵制合作品牌 10萬人連署

廢留級亂象／沒畢業也能升學 師批寬容成教育慢性毒藥

紐約驕傲同志遊行 台灣隊連結兩地開放文化價值

中央社／ 紐約28日專電
以檳榔西施為設計主題的花車，在紐約同志驕傲遊行吸引大量尖叫聲。中央社
以檳榔西施為設計主題的花車，在紐約同志驕傲遊行吸引大量尖叫聲。中央社

一年一度的紐約同志驕傲遊行今天盛大登場，台灣「檳榔西施」主題花車與變裝皇后妮妃雅等，在熱情人潮中成為焦點。紐約是全球同志運動的濫觴，每年10月台北有亞洲最大的同遊，掌聲與尖叫聲連結兩地開放的文化價值。

2026紐約同志驕傲遊行主題「為我們所有人」（ForAll of Us），希望在政治環境變化中團結社群，並為LGBT團體最邊緣的人士發聲。每年紐約同遊吸引大批支持者與觀光客參與，活動展現熱情歡樂，同時提醒社會歧視與暴力仍然存在。

台灣隊今年繼續投入紐約同志驕傲遊行，魯保羅變裝皇后秀（RuPaul's Drag Race）冠軍妮妃雅（NymphiaWind）擔任台灣遊行團隊策展人與表演者，攜手遠道而來的變裝皇后Tina Banana與Yolanda Mesula，以「檳榔西施」為特色主題，在來自全球的遊行隊伍中，吸引尖叫與掌聲。

變裝皇后團隊在遊行前舉行記者會，說明涵蓋活力、勞動、在地與性別意象的「檳榔西施」花車設計概念。

妮妃雅長期將台灣意象融入國際演出。她指出，台灣成長很容易有崇洋媚外思維，看不到自己台灣的美。她成長環境比較西方，媽媽比較開放，長大後跟自己的環境有點陌生，希望重新認識台灣，用新的思想去認識台灣。

她說，投入變裝是因為喜歡做衣服，有趣的地方是可以打扮成不同樣子與體驗不同姿態。透過變裝體驗台灣的不同文化，把台灣漂亮的地方表現出來。

駐紐約辦事處長李志強夫婦、辦事處人員、僑胞與留學生也加入遊行隊伍，斗大的英文台灣與旗幟，在曼哈頓第5大道上贏得大量歡呼。

全球社會與政治環境變化，多國雖通過同婚與保障LGBT社群法令，但風向未必一路走向開放。YolandaMesula認為，台灣在亞洲同婚相對是比較快合法化的國家，如果不繼續堅持，對整個亞洲LGBT的進步會有些可惜，這得來不易。

她說，有太長時間社群隱藏在地下，相信很多人因為未知而感到恐懼，因為他們不瞭解會害怕。如果不繼續挺身而出讓大家知道社群的存在，未知的恐懼還是會淹沒社群。

Tina Banana表示，台灣社會雖然同婚通過，但仍未達到完全支持LGBT社群的共識；每年都有亞洲最大派對遊行，讓台灣社會LGBT向上走，但不管是前人還是現在的變裝皇后，使命就是繼續做，向前讓大家看到，堅持很重要。

遊行隊伍在曼哈頓街頭原汁原味呈現台灣在地風景與酷兒精神。

1969年6月28日，位於紐約格林威治村，同志與跨性別社群聚集的「石牆酒吧」（Stonewall Inn）因不堪市警長期騷擾與拘捕，社群發起大規模抗爭，成為同志運動濫觴。每年6月，全球各地陸續舉行驕傲遊行推動平權，並擴大至其他弱勢族群，已是現代社會文化運動的重要象徵。

台灣團隊參與紐約驕傲遊行是文化部「Taiwan POP臺灣上奅—曼哈頓臺灣文化黑潮」計畫，及台北紐約文化中心成立35週年的亮點活動，透過文化與開放價值連結台灣與紐約。

台灣團隊參與紐約同志驕傲遊行，斗大的台灣字樣相當吸睛。中央社
台灣團隊參與紐約同志驕傲遊行，斗大的台灣字樣相當吸睛。中央社

紐約 同志 台灣隊

延伸閱讀

NBA／尼克奪冠遊行嗨翻紐約 布朗森愛女搶鏡「我爸是MVP」成焦點

伊斯坦堡驕傲遊行再遭禁 至少50人被捕

NBA／尼克封王繽紛大遊行 破百萬球迷同享英雄時刻

NBA／百萬球迷擠爆紐約狂歡奪冠 布朗森霸氣喊：質疑我的人現在無話可說

相關新聞

紐約驕傲同志遊行 台灣隊連結兩地開放文化價值

一年一度的紐約同志驕傲遊行今天盛大登場，台灣「檳榔西施」主題花車與變裝皇后妮妃雅等，在熱情人潮中成為焦點。紐約是全球同志運動的濫觴，每年10月台北有亞洲最大的同遊，掌聲與尖叫聲連結兩地開放的文化價值。

迎戰失能海嘯 圖解復健病房計畫、多少人受益

「快滿28天，可能得出院了！」腦中風患者面臨相同困境，院方請家屬轉院，但醫學中心復健病房大都一床難求，只能將病人接回家。為讓腦中風患者出院後在關鍵黃金期積極復健，重拾生活自理能力，健保署擬於7月推出「復健病房試辦計畫」，提供最長180天整合性照護。

歷史上的今天／1984年北市全面試辦 收銀機開統一發票

台北市政府稅捐稽徵處表示，7月1日起試辦營利事業使用收銀機開立統一發票，初步擇定72家營利事業實施。稅捐處長武炳炎指出，在工商發達、交通頻繁、商場分秒必爭的今天，人工手寫統一發票已不符時代需求。營利事業需另設專人從事開立工作，增加管理上的不便。而收銀機便於內部經營管理，如能直接開立統一發票，將可減少顧客以收據兌換統一發票的不便，也可節省人力，縮短開立發票時間，減少糾紛，因此稅捐處積極推動這項工作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。