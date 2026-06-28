聯合報一周大事6/21~6/21

定名為「天神」的一項台灣北區軍民聯合防空演習，28日順利實施。台北縣市，桃園縣及基隆市、港地區的5萬多名軍、警、憲及民防組織人員參加這一項空前的大演習，將各項演習作業項目在規定標準和預算時間內圓滿操作完成。

2026-06-28 00:04