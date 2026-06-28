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聯合報一周大事6/21~6/21

聯合報／ 本報訊
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照片
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮。圖／聯合報系資料照片

國內

22日：最新國人十大死因統計報告出爐，癌症連續四十四年位居首位，一一四年共五萬四八三八人死於惡性腫瘤。

26日：行政院公布調查結果，認定行政院貿易總談判代表楊珍妮，對貿易副總談判代表顏慧欣及經貿辦同仁職場霸凌成立。

27日：山區連日強降雨，花蓮萬里溪堰塞湖風險升高，農業部發布紅色警戒，堰塞湖可能於廿四小時內蓄滿溢流。

國外

22日：英國首相施凱爾請辭。前衛生大臣、前大曼徹斯特市長柏能同日隨即宣布角逐工黨黨魁。

23日：立陶宛執政聯盟改組，社會民主黨籍總理魯吉尼涅辭職，同黨主席辛克維丘斯將接任總理。

24日：委內瑞拉中北部發生兩起強震，分別為規模七點二、七點五，首都卡拉卡斯等城市許多建築倒塌，逾萬人死亡。

楊珍妮 堰塞湖 施凱爾

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