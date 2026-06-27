聽新聞
0:00 / 0:00
在宅醫療學會籲提高預算至3% 賴清德總統表示「聽到了」
賴清德總統今天出席「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」，針對台灣在宅醫療學會理事長陳英詔呼籲將健保在宅醫療預算占比由現行不到1%提高至3%，賴清德當場回應「聽到了」，並表示政府將持續支持在宅醫療發展。
賴清德上午在第一屆亞太在宅醫療大會共同大會長余尚儒、台灣在宅醫療學會理事長暨共同大會長陳英詔等人陪同下，出席由台灣在宅醫療學會舉辦的開幕式。陳英詔致詞時指出，目前健保用於在宅醫療的預算占比不到1%，希望提高至3%，以增加醫師及護理師投入在宅照護的意願與人力，進一步解決家屬難以找到在宅醫療醫師的問題。
賴清德致詞時回應表示，「聽到了。」他說，今天出席大會，就是以實際行動表達對推動在宅醫療工作的支持，希望有更多年輕醫護投入偏鄉及有需要的地方服務。賴清德表示，隨著更多醫療人員投入在宅醫療，政府支持的經費比例自然會逐步增加，也期盼透過持續交流與合作，共同為亞太地區醫療照護發展開創新的里程碑。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。