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在宅醫療學會籲提高預算至3% 賴清德總統表示「聽到了」

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
賴清德總統上午出席台灣在宅醫療學會舉辦的「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」，呼籲各國來賓持續透過彼此的交流合作，共同努力一起為亞太地區的醫療照護發展開創新的里程碑。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統上午出席台灣在宅醫療學會舉辦的「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」，呼籲各國來賓持續透過彼此的交流合作，共同努力一起為亞太地區的醫療照護發展開創新的里程碑。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統今天出席「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」，針對台灣在宅醫療學會理事長陳英詔呼籲將健保在宅醫療預算占比由現行不到1%提高至3%，賴清德當場回應「聽到了」，並表示政府將持續支持在宅醫療發展。

賴清德上午在第一屆亞太在宅醫療大會共同大會長余尚儒、台灣在宅醫療學會理事長暨共同大會長陳英詔等人陪同下，出席由台灣在宅醫療學會舉辦的開幕式。陳英詔致詞時指出，目前健保用於在宅醫療的預算占比不到1%，希望提高至3%，以增加醫師及護理師投入在宅照護的意願與人力，進一步解決家屬難以找到在宅醫療醫師的問題。

賴清德致詞時回應表示，「聽到了。」他說，今天出席大會，就是以實際行動表達對推動在宅醫療工作的支持，希望有更多年輕醫護投入偏鄉及有需要的地方服務。賴清德表示，隨著更多醫療人員投入在宅醫療，政府支持的經費比例自然會逐步增加，也期盼透過持續交流與合作，共同為亞太地區醫療照護發展開創新的里程碑。

賴清德總統（左）上午在第一屆亞太在宅醫療大會共同大會長余尚儒（右）陪同下，出席台灣在宅醫療學會舉辦的「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」致詞，離去時親切與來賓握手致意。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統（左）上午在第一屆亞太在宅醫療大會共同大會長余尚儒（右）陪同下，出席台灣在宅醫療學會舉辦的「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」致詞，離去時親切與來賓握手致意。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統上午出席台灣在宅醫療學會舉辦的「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」，致詞時呼籲各國來賓持續透過彼此的交流合作，共同努力一起為亞太地區的醫療照護發展開創新的里程碑。記者蘇健忠／攝影
賴清德總統上午出席台灣在宅醫療學會舉辦的「2026第一屆亞太在宅醫療大會開幕式」，致詞時呼籲各國來賓持續透過彼此的交流合作，共同努力一起為亞太地區的醫療照護發展開創新的里程碑。記者蘇健忠／攝影

在宅醫療理事長暨共同大會長陳英詔，盼提高健保中在宅醫療的預算到3%，以提高醫師跟護理師的照顧意願與參與人數，解決現行家屬找不到在宅醫療醫師的問題。記者蘇健忠／攝影
在宅醫療理事長暨共同大會長陳英詔，盼提高健保中在宅醫療的預算到3%，以提高醫師跟護理師的照顧意願與參與人數，解決現行家屬找不到在宅醫療醫師的問題。記者蘇健忠／攝影

賴清德 健保

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