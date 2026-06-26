雨量下修 花蓮萬里溪堰塞湖解除黃色警戒

農業部今下午召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，依據中央氣象署花蓮地區最新降雨預測，以及與會專家及地方政府意見，決議解除萬里溪堰塞湖黃色警戒，但仍請地方政府依保全戶名冊，密切與保全對象保持聯繫，讓後續再次執行疏散避難時可快速啓動。此外，相關防救災人力與交通運具也須同步造冊，確保疏散避難作業能立刻到位。

農業部部長陳駿季今下午主持「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組工作會議」，據林保署最新監測數據，萬里溪堰塞湖最大蓄水量可達420萬立方公尺，今日蓄水量為134萬立方公尺，依中央氣象署最新氣象情資及警戒機制，未達黃色警戒標準，經與會單位及專家共同研商，決議解除黃色警戒，後續將持續密切監控氣象情資，據以辦理警戒發布與應變事宜。

林業保育署預計於明天候狀況允許下，進行投放投入式水位計，以利精確掌握湖水位與蓄水量變化，提供警戒發布重要情資。

農業部表示，黃色警戒解除後，後續仍將由地方政府持續精確掌握保全戶名冊，並與保全對象保持密切聯繫，以加速後續警戒發布時能快速啟動。同時，針對弱勢族群、防救災人力及交通運具，亦須全面落實造冊列管，以利後續迅速執行預防性避難，確保應變機制即時到位。

農業部指出，雖然目前已解除萬里溪堰塞湖的黃色警戒，後續仍可能重新啟動黃色警戒與紅色警戒，各權責機關將持續檢視萬里溪沿線堤防、橋梁、道路、防護工程、收容安置處所、防汛物資及疏散撤離機制。