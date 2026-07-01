選對比補得多更重要!毛孩長照時代來臨，獸醫師提醒：寵物保健不能再混用

隨著寵物平均壽命延長，飼主對毛孩的照護需求也從單純餵養，逐步邁向全齡健康管理。根據台灣經濟研究院推估，台灣寵物產業整體規模已達新台幣631億元，其中高齡毛孩市場更上看150億元，顯示早期介入型保健與熟齡照護逐漸成為市場新顯學。從腸胃保養、免疫維持、關節維護，到皮膚與口腔健康，越來越多飼主開始重視依照毛孩不同生命階段與身體需求，選擇更精準的日常保健方案，希望陪伴牠們健康迎向熟齡生活。

犬貓本屬不同科種，營養保健真的別再混了! 圖／木入森 提供

寵物保健別再「一套通用」！犬貓本屬不同科種，營養保健各有所需

儘管寵物保健觀念日益普及，但市場上常把犬貓一起稱為「毛孩」，也有許多飼主習慣將狗狗與貓咪一視同仁，給予相同的保健品。事實上，犬與貓分屬不同物種，無論是生理構造、飲食習性、消化系統，甚至常見健康問題都存在明顯差異，因此對營養素的需求自然不盡相同。

貓咪屬於絕對肉食動物，需要大量分解蛋白質的腸道環境；狗狗則屬於代謝性雜食動物，消化碳水化合物的能力約為貓咪四倍，兩者的腸道環境與營養需求截然不同。飼主在挑選保健品時，也應依照犬貓有別年齡及健康狀況進行選擇，才能真正幫助毛孩維持良好狀態，健康迎接每個成長階段。

犬貓有別 提供各自專屬保健效果更佳 。 圖／李清宇 攝影

從益生菌開始，建立犬貓分類保健新觀念

以益生菌為例，益生菌是許多飼主最熟悉的寵物保健品，也是最容易被誤認為犬貓可共用的產品類型。

對貓咪和狗狗來說，益生菌可以針對「拉肚子」、「卡便」或「消化不良」等腸胃問題，也能讓他們的免疫維持穩定。然而，貓咪和狗狗的腸道不僅長度、酸鹼值不同，菌叢組成也有明顯差異。狗狗腸道中常見乳酸桿菌等有益菌，梭桿菌比例較高；貓咪則擁有較高的菌叢多樣性，以厚壁菌門與雙歧桿菌為主要優勢菌群。不同的腸道生態，也意味著需要不同的益生菌配方設計。

木入森益生菌系列–「活菌寶」與「變不臭」提供犬貓各別專需的益生菌。 圖／木入森 提供

看見市場對精準照護的需求日益提升，台灣寵物保健品牌「木入森」自創立以來，即以犬貓需求差異作為產品研發核心，更於2024年對市場喊出「犬貓營養分類、精準保健補充」概念，希望協助飼主建立更科學的保健觀念。

其中，狗狗專用益生菌「變不臭」依據犬隻腸道環境設計，精準模擬狗狗健康腸道型態，採用多株犬隻常見優勢菌種，並獨家使用FA2SPC犬用專科益生菌，藉由添加60億黃金有益菌，幫助狗狗維持消化道機能，同時支持免疫健康。

而貓咪專用益生菌「活菌寶」則以貓咪腸胃需求為核心，搭配專屬益生菌、益生質，在貓咪腸胃道保健中各司其職，結合成一個完整的「防禦與消化」體系，再加上美國18種類型綜合酵素，能夠針對貓咪飲食幫助消化。

兩款產品給犬貓各自所需的專屬菌種，幫助維持腸胃道健康，也能減少來自腸胃道的口腔異味，獲得權威獸醫師「隆安動物醫院院長」姚勝隆、「原典動物醫院院長」孫全等多位醫師推薦。

保健不是高齡才開始！及早照顧才能維持最佳狀態

許多飼主認為，等到毛孩七、八歲進入高齡階段後再補充保健品即可，但獸醫師提醒，保健的關鍵在於「未雨綢繆」。犬貓進入成年期後，身體機能便開始出現變化。若能提早建立規律的營養補充習慣，有助於維持活力與生理機能，為未來健康奠定基礎。

因應高齡毛孩市場快速成長， 木入森近首次推出針對7歲以上步入熟齡的犬貓，設計針對他們熟齡身體轉變的專屬產品（犬/貓7+熟齡益生菌），結合旗下明星商品，包括魚油粉、高EPA寵物魚油膠囊、貓咪排毛粉等，希望陪伴毛孩從幼年、成年到熟齡各階段的健康需求，帶給養寵家庭如同獸醫師親自照料的安心感。

毛孩保健趁早開始，有助於維持最佳狀態 。 圖／李清宇 攝影

布局海外市場 讓台灣優質寵物保健商品邁向國際

木入森秉持「犬貓營養分類，精準保健補充」的核心理念，經營立足寵物保健市場多年，始終堅持台灣研發與製造，攜手自家「仁和生物科技工廠」持續投入產品創新與品質升級，偕同飼主一同守護毛孩健康，備受大型連鎖寵物商品連鎖通路品牌的肯定。

因為犬貓分類與高標的安心品質，讓木入森開始受到海外市場的關注，近年積極拓展海外市場，目前產品已成功進入越南、新加坡及香港等地，同時布局歐美市場及Amazon電商平台，將台灣極具特色與優質寵物保健品牌推向國際舞台。

「犬貓營養分類 精準保健補充」商品特點，備受大型連鎖通路品牌認可。 圖／李清宇 攝影

聯合寵物展登場，展場&官方平台同步送好禮

6/29-7/8推出每年最盛大的聯合寵物展，飼主可以輕鬆在家選購，也可以前往住家附近的門市挑選，還有機會抽中豐富好禮，把驚喜帶回家。

為讓更多飼主親身體驗犬貓分類保健的理念，木入森將於7/3-7/6參與台北南港展昭寵物展，現場提供產品專業諮詢服務以及獸醫師免費健檢。

此外，木入森也推出全通路集點回饋活動，活動期間消費者掃碼集點登錄，就有機會獲得宜得利的人氣寵物涼感睡墊。還能選擇將點數轉化為公益力量，指定捐贈保健品給合作公益單位。品牌期望透過實際行動，讓更多毛孩獲得妥善照顧，也讓每一次消費都能成為守護生命的溫暖力量。

了解更多木入森犬貓分類商品與聯合寵物展活動：https://lihi3.me/UhXiy