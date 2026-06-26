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警報解除！花蓮萬里溪堰塞湖降雨趨緩「解除黃色警報」 保全戶可返家

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮中區今天僅零星降雨，萬里溪水位並不大，因降雨趨緩，林保署宣布解除萬里溪堰塞湖黃色警戒。記者王燕華／攝影
花蓮中區今天僅零星降雨，萬里溪水位並不大，因降雨趨緩，林保署宣布解除萬里溪堰塞湖黃色警戒。記者王燕華／攝影

花蓮萬里溪堰塞湖集水區降雨趨緩，到今天下午3時許，預測累積降雨量已低於警戒值，林業及自然保育署宣布解除黃色警報，下游兩鄉鎮百餘名保全戶可以返家。

根據即時監測，到今天下午3時30分，萬里溪堰塞湖蓄水量134萬噸，是滿水位420萬噸的32%。集水區累積雨量17.4毫米，未來24小時累積雨量22.3毫米、未來48小時累積雨量37.9毫米，都低於警戒標準的45毫米。

林保署花蓮分署表示，今天下午開會討論，中央氣象署定量降水預報未來24、48小時預估累積雨量已分別下修為4毫米及18毫米，未達維持黃色警戒標準，且預估未來兩天也不會達到紅色警戒發布標準，因此解除警報，未來視降雨預報，不排除再次發布黃色或紅色警戒。

昨天黃色警戒發布後，下游鳳林鎮、萬榮鄉兩公所共撤離警戒範圍內的7村里共69戶、183人，部分依親，部分入住收容處所。鳳林鎮公所祕書徐誌謙說，今天在樂活會館、林田山中山堂收容的24人，在黃色警戒解除後都可返家，公所已備妥便當，會護送他們回家。

林田山中山堂收容16名長輩，都是早年林場退休員工，平均年齡80多歲，雖然住處離中山堂只有數百公尺，仍乖乖配合撤離，昨晚聞著熟悉的檜木香，在中山堂與里長謝玉珍泡茶聊天，度過收容夜，得知可以回家，非常開心。

蔡姓老婦人說，昨天下午5時許就配合撤離來到中山堂，雖然鎮公所很用心準備，但畢竟不是自己的家，能夠回家真是太好了。

降雨趨緩，林保署宣布解除萬里溪堰塞湖黃色警戒，收容處所民眾開心終於可以回家。記者王燕華／攝影
降雨趨緩，林保署宣布解除萬里溪堰塞湖黃色警戒，收容處所民眾開心終於可以回家。記者王燕華／攝影

雨量 花蓮 堰塞湖

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