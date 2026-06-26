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獨／萬里溪堰塞湖黃色警戒 陽明交大挺進深山架站 爭取潰決預警時間

聯合報／ 記者游昌樺／花蓮專題即時報導
陽明交大團隊在6月25日挺進萬榮林道，選擇在約13K的林道、具有通訊能力的位置，架設微地動潰決洪水預警系統，爭取潰決預警時間。記者游昌樺／攝影
陽明交大團隊在6月25日挺進萬榮林道，選擇在約13K的林道、具有通訊能力的位置，架設微地動潰決洪水預警系統，爭取潰決預警時間。記者游昌樺／攝影

花蓮縣萬里溪上游堰塞湖自6月21日形成以來，蓄水量持續攀升。農業部林業及自然保育署花蓮分署於6月25日上午8時針對萬里溪堰塞湖發布黃色警戒，針對警戒區域的弱勢族群進行預防性疏散撤離，林保署表示，萬里溪堰塞湖最大蓄水量約420萬立方公尺，截至26日中午之前，蓄水量已達約134萬立方公尺。位於警戒範圍內的萬榮鄉萬榮村、明利村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里、山興里、鳳信里、大榮里等7村里，總計需疏散避難人數共計182人，分別為萬榮鄉 98人、鳳林鎮84人。

面對這座深藏山區的堰塞湖，陽明交大團隊在6月25日挺進萬榮林道，選擇在約13K的林道、具有通訊能力的位置，架設微地動監測站。25日上午，花蓮天氣炎熱，上空萬里無雲，透過空拍沿著河谷飛行，河水依然清澈，尚無潰壩溢流跡象。但，微地動儀能超越肉眼所及，深埋在泥土一公尺以上的感測線，連接地震儀，像是躲在土壤下的耳朵，聽見群山之外的聲音。它能偵測地表細微震動，包括車輛行駛、降雨、河流流動乃至潰壩洪水衝擊，全在其偵測範圍之內。長期關注臺灣地質災害的陽明交大土木系副教授趙韋安表示，若屆時潰壩洪水形成的震動訊號，會像是波峰與波谷一樣，高度且密集連續。

這個架站位置也兼顧另一個任務，趙韋安比喻，萬里溪測站可以說是馬太鞍溪堰塞湖的「北側控制點」，同時監測萬里溪與馬太鞍溪兩處活躍的崩塌來源，協助研判訊號來自哪條溪流，避免混淆誤判。

對趙韋安團隊來說，從2025年光復水災開始，就已成功預警洪峰時間，也曾在去年底，完成架設壩體旁的上游測站。於是，若只是單純架站，物理難度不高，但該怎麼判斷架站位置，例如不間斷的通訊網路，還有足夠的日照給予電力，才是一個微地動潰決洪水預警系統能否及時以及永續的關鍵因素。

趙韋安表示，過去洪水預警的標準邏輯，是等到訊號碰觸預設門檻值才發布警報。但馬太鞍溪的監測經驗也讓他們更新思維，應在訊號開始上升的階段就提前示警，如此至少可多爭取十分鐘的預警時間。

這座堰塞湖的形成過程，也與一般民眾想像的「山崩一次、堵塞河道」截然不同。根據微地動監測數據，壩體實際上是在6月21日下午，由至少五起次要崩塌事件，在約兩小時內陸續堆積而成。「它不是一次的材料提供，在河道蓋了一座山，它是慢慢的一直鋪層鋪層，成為現在這個樣子，」趙韋安說。這種分層堆積的結構，讓壩體的扎實程度令人憂慮。加上壩體面向上游那一側「很高很陡」，學界最擔憂的情境，就是壩體在尚未蓄滿、尚未發生壩頂溢流之前，就從中間被水流侵蝕破壞，引發潰壩現象。「這也是我們團隊決定提早來的原因，因為應變時間沒有很長。」

不過趙韋安也坦言，微地動監測並非萬能。儀器雖然能偵測到崩塌發生，卻無法確認崩塌的確切位置，定位誤差可能達五到十公里，「從萬里溪跑到馬太鞍溪都有可能」。這次萬里溪堰塞湖的發現，本身就是一個例子—微地動有聽到崩塌，但也是靠林保署航測及遙測分署在對馬太鞍溪進行例行空勘時，才注意到北側有堰塞湖形成。趙韋安把微地動形容為一盞聚光燈，讓大家有效率的把聚光燈打在最該注意的地方，搭配空勘等光學影像，避免在颱風來時，還得做細緻化的調查，藉此提升防災效率。

陽明交大 堰塞湖 花蓮

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