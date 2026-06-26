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豪雨釀全台134處未退水 卓榮泰促檢視抽水設備

中央社／ 台北26日電

豪雨襲台，行政院長卓榮泰今天上午取消行程改坐鎮經濟部水利署防災中心。他表示，全台仍有逾百處未退水地區，請各地重新檢視抽水設備是否正常運作、移動式抽水機是否足夠等，同時也要掌握水庫水源濁度、持續掌握萬里溪堰塞湖情形等。

經濟部今天召開應變小組會議後並在上午8時將「0624豪雨經濟部災害應變小組」提升為一級開設，卓榮泰取消原訂出席的「115年反毒有功人士、團體頒獎活動」，改視察經濟部水利署防災中心，聽取「0624豪雨及萬里溪堰塞湖工作會報」簡報外，並與第六河川分署、第七河川分署及台電公司視訊連線，關心豪雨動態及防災應變情形。

卓榮泰視察時指出，颱風米克拉雖未侵台但仍影響台灣，近日雨量驚人，各地陸續傳出災情，他與行政院秘書長張惇涵接連聯繫地方政府了解情況，行政院顧問李孟諺也赴花蓮關心堰塞湖情形。

卓榮泰說，台北市內湖區昨天淹水情況嚴重，後續台南、高雄、屏東也遇豪雨，屏東縣長周春米一度反映內水無法外洩，抽水速度應付不及等情況，目前全台仍有134處未退水地區，要請各地重新檢視是否抽水設備正常運作、移動式抽水機提供是否充足，確切掌握退水時刻。

他也感謝台電持續努力協助復電，希望中午左右能陸續恢復；至於水庫水位有所進帳，但仍要注意水源濁度是否正常，必要時提醒民眾儲水因應等。

萬里溪堰塞湖部分，卓榮泰說，農業部林保署已經進行觀測，經濟部應變中心也一級開設因應可能的淹水情事，行政院政務委員季連成則負責督導協調跨部會與地方政府溝通事宜。

卓榮泰指出，會持續觀察農損情形，至於各地淹水補助、救助辦法，地方政府已有相關經驗，退水後將全面展開補償。

卓榮泰表示，面臨高強度降雨希望大家都能做好後續準備，也盼雨勢按照預報估計漸漸縮小。

卓榮泰 豪雨 堰塞湖

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