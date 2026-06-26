國合會30週年 巴拉圭、帛琉總統等影片祝賀

財團法人國際合作發展基金會今年成立30週年，將於7月1日舉行會慶大會。友邦巴拉圭總統潘尼亞、帛琉總統惠恕仁等國政要錄製祝賀影片，共同見證台灣援外30年的深厚成果與國際信任。

國合會今天發布新聞稿，指出友邦元首及部會首長、國內外合作夥伴以及第一線的計畫受益戶，齊心送上近180則祝賀影片，國合會公關室將祝福影片分為8個單元，自5月底起陸續發布在國合會社群平台，今天發出的元首、部長影片為完結篇，7月1日會慶大會將播放完整版，以及總統賴清德、外交部長林佳龍等人錄製的30週年紀念影片。

國合會說明，5月甫來台進行國是訪問的潘尼亞（Santiago Peña，另譯：貝尼亞）與國合會的淵源可追溯至1999年，當時年僅21歲的潘尼亞來台參加國合會舉辦的中小企業研習班；如今身為國家元首，潘尼亞在影片中肯定國合會長期以來對巴拉圭教育及發展的重要貢獻，並盛讚國合會為巴拉圭值得信賴的重要夥伴。

國合會指出，惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）在祝賀影片中高度肯定國合會長期以來對帛琉的實質協助，期待未來雙方能持續創新、深化友誼，並共同發揮全球影響力；剛陪同賴總統往返訪問的史瓦帝尼王國副總理札杜莉（Thulisile Dladla），亦肯定國合會在促進女性經濟發展的重要貢獻。

此外，國合會提到，友邦吐瓦魯總督法拉尼（Tofiga Vaevalu Falani）、貝里斯總理夫人兼婦幼特使羅莎娜（Rossana Briceño）等多國元首與政要亦加入祝福行列。

國合會表示，祝賀影片更有來自「受益戶」的真實心聲，從因國合會技術團協助而翻轉生計的拉美友邦小農、接受國合會醫療技術培訓的非洲醫護人員，到國合會獎學金支持的外籍學子，表達對台灣與國合會的衷心感謝，許多參與國合會華語教學計畫的各國學生則是用中文說出感謝。

國合會提及，歐洲復興開發銀行（EBRD）、中美洲銀行（CABEI）、美國糧食濟貧組織（FFTP）、史汀生中心（Stimson Center）、日本笹川和平基金會（SPF）等重要國際合作夥伴亦透過影片獻上祝福。

國合會副秘書長謝佩芬表示， 180份祝福，對國合會而言是榮譽、是信任，更是責任，代表台灣已成為一個全球不可或缺、能為國際社會帶來正向改變、值得信賴的夥伴。