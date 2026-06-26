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歐銀綠色城市市長大會 台灣產官學界組團出席展實力

中央社／ 倫敦25日專電

駐英國代表姚金祥與高雄市副市長林欽榮近日在倫敦出席歐洲復興開發銀行（EBRD）綠色城市市長大會，分享台灣的城市治理和轉型經驗，由台灣產官學界組成的「台灣隊」代表團與各國交流，觸及政策規劃、技術解決方案等層面。

此次在歐銀總部舉辦綠色城市市長大會，適逢歐銀推動綠色城市行動計畫10週年。會議以「打造綠色具韌性的未來城市」為主題，聚焦數位創新、低碳轉型、水資源治理、高溫韌性等城市治理議題，並探討人工智慧（AI）與數位科技在因應氣候變遷衝擊的實務應用。各國與會人士包含市長、企業領袖、國際金融機構代表、專家學者等。

其中，林欽榮獲邀於大會「高階爐邊對談」場次，分享高雄的城市轉型經驗。

林欽榮指出，近年高雄成功由重工業城市轉型為數位科技與永續發展重鎮，關鍵就在中央與地方、政府與企業的公私協力，成功案例包括高雄「亞洲新灣區」（亞灣）計畫促成台積電、輝達、鴻海等重要半導體科技企業進駐，參與打造亞灣為國際商業、金融和科技創新樞紐。

林欽榮提到，市府定調AI是串聯城市治理、產業、人才和資本的平台，並強調透過科技創新帶動城市再生、吸引人才進駐，同時提升公共服務品質和市民福祉。

22至23日會議舉行期間，台灣產官學界代表團積極參與各場次，台灣企業向各國展現技術優勢，例如華碩分享在基礎建設和永續城市領域參與推動智慧解決方案的經驗，而台達電則透過智慧建築、能源管理等實務案例，展現企業在增進城市能源效率和低碳轉型方面可扮演的重要角色。

駐英國代表處表示，姚金祥22日另應邀出席在倫敦歷史地標「布商大會堂」（Drapers' Hall）舉行的歐銀大會晚宴。

姚金祥在晚宴致詞表示，全球各城市皆面臨氣候變遷、能源安全、空氣品質、韌性建設等挑戰，而城市同時是創新和永續發展的重要驅動者。透過政府、國際金融機構和產業界攜手合作，化願景為具體成果，台灣將持續與歐銀和各國城市深化合作夥伴關係，共同推展更具韌性、包容和永續的未來城市。

姚金祥另邀請各國城市代表參加台灣每年舉辦的智慧城市展。

駐英代表處指出，台灣長期支持歐銀推動永續城市發展，並透過「台灣企業－歐銀技術合作基金」協助伊斯坦堡、安卡拉、開羅、維爾紐斯等城市規劃綠色城市行動方案，協助促進低碳轉型和韌性，並發展符合在地需求的永續發展策略。

歐銀成立於1991年，總部位於倫敦，是信譽極佳的區域多邊開發金融機構，目標是協助中東歐、中亞、西亞、北非及非洲撒哈拉沙漠以南等地區國家發展市場經濟、實現多元民主社會。台灣長期與歐銀合作，至今已資助超過400項技術合作計畫，並為台灣業者創造商機。

林欽榮 倫敦 高雄

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