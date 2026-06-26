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台灣研究日魯汶登場 聚焦社會科學與人文領域

中央社／ 布魯塞爾25日專電

比利時－台灣社會科學與人文研究日」25日起一連兩天在魯汶舉行。今年的台灣研究日以社會科學為核心主題，議題涵蓋循環經濟與建築永續、當代哲學與民主韌性，同時也討論AI與法治的關係，以及對於文學閱讀的衝擊。

據駐歐盟兼駐比利時代表處科技組發布的新聞稿，今年在比利時舉行的台灣研究日聚焦於社會科學與人文研究，一連兩天在魯汶舉行。駐歐盟兼駐比利時代表謝志偉、魯汶市市長黎默德（Mohamed Ridouani）均出席開幕儀式並致詞。

謝志偉說，台灣人努力工作的態度不僅造就了舉世聞名的半導體產業，在永續發展、共生系統以及深厚文化底蘊上的實踐，同樣是值得全球關注的焦點。透過社會科學與人文的對話，台比雙方將能攜手面對全球性的治理挑戰。

黎默德致詞時特別提到，台南市與魯汶市互為姊妹市，這份深厚的歷史情誼，讓比利時與台灣在此次學術合作上的連結顯得更具意義。

今年的台灣研究日邀集了超過30位來自台灣及歐洲的頂尖學者，展開多場跨國、跨領域平行場次與圓桌座談。探討議題涵蓋循環經濟與建築永續、生成式AI對知識與文學閱讀的衝擊、AI與法治、設計與高齡社會、醫療專業與社會信任、全球史與疾病傳播、當代哲學與民主韌性等。

在「循環經濟與永續發展之建築－經濟關聯」論壇中，成功大學教授劉舜仁向歐洲學術界、政府部門與產業界代表分享如何將澎湖在地廢棄的牡蠣殼及砂砱（死亡珊瑚礁碎屑）轉化為低碳循環建材。團隊設計研發的「砂砱3D生態礁」，不僅為珊瑚與魚群提供棲息空間，更結合建築設計發展公共空間系統，落實社區再生。

駐歐盟兼駐比利時代表處科技組組長周瑛琪指出，這是三年來第一次以社會科學為核心主題舉辦台灣研究日，並且吸引了許多歐洲學者前來共襄盛舉，顯見這項議題在歐洲學術界引發的強烈共鳴。此舉不僅將台灣的研究能量從半導體、量子等硬科技延伸至社會治理與文化層面，更成功開創了以學術促成國際連結的「研究外交」新典範。

謝志偉 歐盟 比利時

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