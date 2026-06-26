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台灣僑社捐巴西婦幼醫院 25萬美元設備助母嬰照護
台灣僑社與巴西慈善組織攜手合作，今天於聖保羅州瓜魯柳斯市（Guarulhos）JJM婦幼醫院舉行醫療設備捐贈儀式，展現跨國人道關懷。
根據駐聖保羅台北經濟文化辦事處新聞稿，此次捐贈包含86套全新病床及高階多功能生理監護儀，總值約25萬2000美元（約新台幣800多萬），預期將顯著提升該院臨床救治與照護能力，為當地母嬰家庭提供更安全且有尊嚴的就醫環境。
捐贈儀式由巴西台灣國際扶輪社、聖保羅市Paraíso區扶輪社、台北市東區扶輪社、巴西台灣僑社愛心溫暖頌、慈善機構「愛之贈予」及巴西客家活動中心等組織共同舉辦。駐聖保羅辦事處副組長林盈升、僑務諮詢委員張永西夫婦、僑務顧問支黃秀莉，以及巴西台灣國際扶輪社會長林維廉等到場見證。
JJM婦幼醫院成立逾20年，專注婦幼健康照護，所有床位均無償提供給巴西政府統一醫療體系（SUS）使用，平均每月服務2500名婦女並迎接400名新生兒，也是當地公認處理高風險孕婦分娩的核心醫療機構。
駐聖保羅辦事處指出，此次跨國合作不僅展現台灣僑社回饋在地的熱忱，也彰顯結合台灣民間資源與巴西在地機構的成功模式。這場跨越半個地球的愛心串聯，為巴西醫療環境帶來實質助益，並樹立台巴民間外交與人道協作的典範。
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