台灣僑社捐巴西婦幼醫院 25萬美元設備助母嬰照護

隨著全球供應鏈重組，台灣憑藉既有科技優勢持續擴大國際影響力。在AI人工智慧、量子科技與智慧製造的驅動下，大台北產業聚落也正逐步重塑，觀察此波發展，早已跳脫單一園區的傳統框架，轉以「大眾運輸導向發展（TOD）」為骨幹，透過軌道建設串聯起新一代的「雙北科技新灣區」，並將軌道經濟的量能延伸至全台。 國際科技大廠紛紛投入AI領域，帶動大台北產業迅速升級，新北市六大產業區域快速成形其中，中和、新店區的轉型最具指標性，過去數十年來，兩地為電腦電子、光學製造及零組件生產重鎮，已成功翻轉升級為涵蓋AI伺服器供應鏈、高階醫材、綠能技術與智慧電動車的核心聚落。 產業鏈的全面升級，吸引了大量大型企業總部與研發中心進駐，進而引爆中和新世代頂級商辦市場的強勁需求，成為引領區域經濟成長的重要引擎。然而，支撐龐大的產業動能，交通路網正是驅動經濟脈絡的關鍵，尤其現今雙北市軌道建設已超越傳統的通勤功能，化身為引領城市產業升級的發展軸心。 「一線四捷」到底有多強？揭密串聯鴻海、Tesla科技廊道的黃金軌道 其中，貫穿中和產業廊道的環狀線，具備「一線四捷」的強大轉乘優勢，透過環狀線，一線牽起中和新蘆線、松山新店線、板

2026-06-26 00:00