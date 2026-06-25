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劉世芳：建構區域救災走廊 增7處港口救援撤離中心

中央社／ 台北25日電
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照
內政部長劉世芳。圖／聯合報系資料照

全社會防衛韌性委員會今天舉行第8次委員會議，內政部劉世芳報告時指出，為建構區域救災走廊、強化國際合作與全社會防衛網絡，建置國際救援隊接待及撤離中心（RDC），除現有5航空站與1港口，現正增列7處港口RDC。

總統府全社會防衛韌性委員會今天下午舉行第8次委員會議，由執行秘書、內政部長劉世芳報告「第7次委員會議列管事項辦理情形」。

劉世芳指出，第7次委員會議共有3項列管事項，分別是「強化各項演練」、「提升中央與地方政府防衛韌性協作能力」以及「建構區域救災走廊」。

強化各項演練方面，劉世芳說明，中央聯合應變中心（CJEOC）結合國軍「漢光42號」電腦輔助指揮所演習，由中央、高雄市及屏東縣、新北市及宜蘭縣與軍方共同參與，3862人次參與、應處狀況達865則，聚焦軍民整合及全社會防衛韌性核心任務，藉由演練熟悉橫向及縱向的協調聯繫程序，精進相關作業流程。

另也由高雄市及屏東縣、新北市及宜蘭縣結合國軍第四、第三作戰區聯合辦理，聚焦戰時地方指管運作、預防性疏散撤離、醫療後撤及戰時交通運行管制等軍民整合課目；4地方政府擇選轄內1/4關鍵基礎設施辦理演練，驗證關鍵設施營運韌性及安全防護。

提升中央與地方政府防衛韌性協作能力方面，劉世芳指出，結合民防、學校、醫院、企業及民間團體推動教育宣導，強化「自助、互助、協作」能力，並推動機關副首長兼任災防長，由鄉鎮市區公設置防災協訓，提升第一線應變能力；同時盤點志工、企業、醫療、社福、宗教及社區組織等民間能量，建立聯繫窗口與任務分工，透過演習驗證流程。

建構區域救災走廊方面，劉世芳說明，將藉此強化國際合作與全社會防衛網絡，網絡包含醫療、通訊、運輸、物資4大層面。運輸部分，建置國際救援隊接待及撤離中心（RDC），除現有5航空站與1港口，正增列7處港口RDC，修正相關作業規定。

通訊部分，督促業者加入國際海纜保護委員會及國際海纜維修船區，部署6艘維修船；訂頒「天然災害啟動災害漫遊機制作業要點」，配合漢光42號演習辦理分區限速演練。

劉世芳說，另透過GCTF平台辦理情資分享、跨國聯防、供應鍵安全，以及人工智慧（AI）驅動資安防禦等議題研習；物資部分，定期盤點食米、食用油、食鹽等關鍵物資，短缺時啟動限制出口並緊急採購。

劉世芳 內政部

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