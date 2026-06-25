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賴總統：總預算若如期通過 台灣經濟表現會更好

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統25日出席「集集線全線通車典禮」。他說，希望朝野立委共同支持，讓2026年度中央政府總預算案盡速完成審議並通過。尤其台灣正值梅雨季，如果發生災害，而中央政府總預算尚未通過，將影響政府救災工作的推動。總預算若如期通過，台灣的經濟表現會更好。

賴總統致詞表示，隨著集集線全線通車，不僅讓台灣鐵路交通再度串聯，也為南投縣發展帶來新的契機。中央大力支持南投縣產業發展，尤其是茶產業，透過支持在南投舉辦的世界茶業博覽會，協助地方發展。在與美國進行關稅談判時，也爭取茶葉出口零關稅。

賴總統提到，中國已不是台灣農產品最大出口國，中國市場固然龐大，但過去有許多台農或台商將耕種技術和作物品種帶過去，如今中國大面積種植，已與台灣的農產品形成競爭。

賴總統說，這也導致中國近年來對台灣農產品的政策有所轉變，時常以不符檢驗規格為由禁止台灣農產品輸入，去年更取消台灣34項農產品免關稅，包括15項水果、11項蔬菜和8項水產品。

他指出，現在台灣水果的最大出口國是日本、農產品最大出口國則是美國。政府利用此次與美國的關稅談判爭取到可觀的利益，除了茶葉零關稅，芒果、火鶴花、蝴蝶蘭等農產品都是零關稅，希望不僅讓台灣的工商產品銷往全世界，農漁產品也能銷往周邊國家，甚至到美國、歐洲。

賴總統表示，南投縣還有許多建設要持續推動，中央除了提供協助之外，也給南投縣更多的財政支持。中央對南投縣的整體財源挹注大幅成長，包括統籌分配稅款、一般性及計畫型補助款，整體金額從2015年馬英九前總統執政最後一年的165億元，增加到去年度279億元，增加了114億元。

此外，今年度南投縣整體獲配財源相較去年又增加23億元，首次突破新台幣300億元。他期勉南投縣政府善用這筆經費，持續推動包括交通、觀光、教育文化及道路開闢等各項建設，讓南投縣能夠持續發展。

賴總統談及，今年度中央政府總預算案尚未通過，希望朝野立委共同支持，讓中央政府總預算案盡速完成審議並通過。尤其目前台灣正值梅雨季，如果發生災害，而中央政府總預算尚未通過，將影響政府救災工作的推動。

另外，今年台灣的經濟成長表現不錯，預估經濟成長率可高達9.64%。他認為，如果中央政府總預算能夠依照法律要求如期通過，台灣的經濟表現將會更好。

賴總統強調，地方政府的預算大多已於去年完成通過，中央政府推動的各項建設也都有完整的計畫、經費及執行期程。因此，非常希望立法院不分朝野，都能夠支持中央政府，讓總預算案順利通過，各項財政推動得以如期執行，讓各地都能夠受惠，經濟表現也能夠更好。

南投 南投縣 關稅

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