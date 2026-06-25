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新青安2.0將出爐 財政部：檢討貸款總額、利率、寬限期 嚴查人頭戶

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
財政部政務次長陳勇勝。圖／行政院提供
財政部政務次長陳勇勝。圖／行政院提供

針對新青安房貸方案2.0，財政部政務次長陳勇勝指出，新青安上路至今已啟動多項防弊措施，未來將訂定更周延的條件與監管方式，包括落實人頭戶查核管控、檢討貸款總額、寬限期、利率及年限等內容，方案完成後將提報行政院，並對外公布。

財政部長莊翠雲日前指出，新青安第一階段將在7月31日完成，目前貸款額度最高是1000萬元、最高是8成，過程中各界也提出相當多意見，因此規劃下階段方案時，會聽取各方意見，第一階段認為需檢討、修正的地方，會納入第2階段中，應該會在6月底提出新的完整方案。

新方案出爐前夕，監察委員蔡崇義等人日前提醒，未來若欲繼續推動新青安，應避免成為推升房價的助燃器。

行政院發言人李慧芝說，監委所提問題有些在政策初期便已發生，當時財政部已即時檢討，並增訂相關防弊措施。行政院長卓榮泰也要求財政部應設定更周延的條件及監管方式，重新思考青年居住正義的政策工具運用，避免相關問題持續存在，整體方案仍在規劃與研議中。

陳勇勝補充，新青安貸款自2010年推動，監察院調查內容主要是過往制度存在的問題。近年在行政院指示下，財政部已推動多項防弊措施，包括一人限貸一戶、禁止轉租或從事營利行為。

新青安房貸方案將於7月31日屆期，陳勇勝表示，未來將依照行政院指示，包括落實人頭戶查核，檢討寬限期、利率、貸款年限、貸款總額等，待方案完成研議後將提報行政院核定，再對外公布。

新青安 財政部 莊翠雲

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