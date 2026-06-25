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芒果外銷法國受好評 農業部：德荷義都來洽詢訂單

中央社／ 台北25日電

農業部今天說，受台灣愛文芒果近期外銷法國深受好評影響，廠商陸續回報，德國、荷蘭、義大利都陸續洽詢訂單，期待多元外銷農產品持續擴大、發酵。

台灣愛文芒果近期外銷法國與英國，大獲好評。行政院今天公布院會開會照片顯示，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長張惇涵與多位部會首長面前都擺放一箱箱芒果。

有媒體在行政院會後記者會詢及，政府補助貿易商金額，農業部次長黃昭欽說，外銷獎勵有在網站公告，任何符合資格與條件的廠商都可申請，會依不同運送方式、噸數、盛產期等而有不同獎勵，例如盛產期外銷還會加碼獎勵，因此基本上外銷獎勵都是廠商自行申請。

另外，黃昭欽說，農業部也持續支持業者拓展多元外銷市場，受這次芒果輸法國獲得好評影響，廠商也陸續回報，德國、荷蘭、義大利都陸續洽詢訂單，期望這種多元外銷農產品持續擴大發酵。

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