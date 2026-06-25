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新青安2.0方案 財部：寬限期貸款年限等4面向考慮

中央社／ 台北25日電

新青安措施7月底屆期，各界關注新方案調整面向。財政部今天表示，調整方案還在跨部會討論階段，將從寬限期、利率、貸款年限、總額等進行審慎考量，一旦方案研議定調就會對外公布。

現行新青安條件包含最高核貸8成、貸款額度最高新台幣1000萬元、貸款年限最長40年（含寬限期5年）以及由公股與內政部住宅基金補貼利息等，相關措施預計7月底屆期。

近期市場傳出政府將推出「新青安2.0」版本，包含維持5年寬限期、利率補貼分4年退場、借款人年齡與貸款年限加總不超過80年、依縣市設房屋總價門檻、排富條款等面向，以及擬對婚育家庭提供貸款額度加碼等。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，行政院長卓榮泰已經指示財政部未來要設置更周延的條件與監管方式，對於青年居住正義，必須重新思考政策工具的運用，目前方案還在規劃討論中。

財政部次長陳勇勝在記者會說明，新青安已新增相關包含限貸一戶、不得轉租從事營利行為等，政策在7月底到期後將提出周延條件、監管方式以及對於人頭戶查核等落實管控，目前則透過跨部會討論，審慎考量寬限期、利率、貸款年限、總額，藉以照顧真正需要的年輕人購屋需求。

監察委員蔡崇義等人日前提醒財政部，新青安貸款等政策管控及監督機制起初欠周延，未來的調整方案應完備制度配套，避免成為投機者套利與推升房價的助燃器。

新青安 新青安2.0 財政部

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