快訊

雨還沒下完！北部暫入降雨空檔 中南部下午嚴防強降雨

台股良性修正成房市唯一解藥？李同榮模擬「1好2壞3情境」 曝止跌關鍵

國小有髮型魔咒？老師一見「阿志頭」就頭痛 媽媽曝經驗：皮到不行

聽新聞
0:00 / 0:00

影／談名間建焚化爐議題 賴清德總統：不只建焚化爐一種選項

攝影中心／ 記者黃仲裕／南投即時報導
賴清德總統（右一）、民進黨彰化縣長參選人陳素月（左一）以及立委游顥（左二）出席「集集線全線通車典禮」。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統（右一）、民進黨彰化縣長參選人陳素月（左一）以及立委游顥（左二）出席「集集線全線通車典禮」。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統為名間設制焚化爐議題表示，南投縣長許淑華願意解決南投長期以來的垃圾問題值得肯定，但是應該不是只有建焚化爐的一種方式。賴清德總統指出民進黨南投縣長參選人溫世政提出雞尾酒療法，可以化整為零，不必新蓋一座焚化爐，就可以解決南投縣垃圾問題。

賴清德說不管未來是許淑華連任成功或是溫世政挑戰縣長寶座成功，都值得地方政府去參考。南投縣有很多建設要推動，中央可以幫忙給南投縣更多財政上的寬裕，希望未來的縣長可以好好保握經費，推動各項建設。

賴清德總統今天上午前往南投縣水里車埕車站出席「集集線全線通車典禮」，台鐵公司歷經多年的戮力修復與縝密整備，國內深具代表性的觀光鐵道支線—集集線今天正式恢復二水至車埕全線通車。

國內深具代表性的觀光鐵道支線—集集線，於今日正式恢復二水至車埕全線通車。記者黃仲裕／攝影
國內深具代表性的觀光鐵道支線—集集線，於今日正式恢復二水至車埕全線通車。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統出席「集集線全線通車典禮」時表示，要解決垃圾問題有多方法，不一定要在名間蓋焚化爐。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統出席「集集線全線通車典禮」時表示，要解決垃圾問題有多方法，不一定要在名間蓋焚化爐。記者黃仲裕／攝影

國內深具代表性的觀光鐵道支線—集集線，於今日正式恢復二水至車埕全線通車，吸引不少鐵道迷前往拍攝。記者黃仲裕／攝影
國內深具代表性的觀光鐵道支線—集集線，於今日正式恢復二水至車埕全線通車，吸引不少鐵道迷前往拍攝。記者黃仲裕／攝影

焚化爐 賴清德 名間

延伸閱讀

賴總統：總預算案還沒過 正值雨季拿什麼錢救災

温世政拚升級南投偏鄉醫療 國民黨培訓選戰量能

廢清法強化中央調度焚化爐 彭啓明籲「同島一命」

苗栗爭取經費教育部回覆公文冷冰冰？ 部長鄭英耀：沒有分別心

相關新聞

新青安2.0將出爐 財政部：檢討貸款總額、利率、寬限期 嚴查人頭戶

針對新青安房貸方案2.0，財政部政務次長陳勇勝指出，新青安上路至今已啟動多項防弊措施，未來將訂定更周延的條件與監管方式，包括落實人頭戶查核管控、檢討貸款總額、寬限期、利率及年限等內容，方案完成後將提報行政院，並對外公布。

台灣芒果紅到法國 農業部：德、荷、義都來洽詢訂單

台灣愛文芒果成功外銷法國、英國，行政院會今日開會時，與會首長前也特地擺出芒果禮盒。農業部指出，目前廠商陸續回報，德國、荷蘭、義大利都有洽詢訂單，期待多元外銷農產品市場能持續擴大發酵。

6月底前大調公務員專業加給？ 人事總處：綜合評估中

行政院人事總處人事長蘇俊榮預告，6月底前將大幅調整公務員專業加給表。人事總處給與福利處專委林志育說，人事總處正在綜合評估經濟成長率、國民所得、消費者物價指數、薪資與政府財政狀況，配合中央政府總預算編列期程，做審慎研議，公務員專業加給的部分也會納入通盤評估，會加快腳步盡早提出方案。

全台多處豪大雨 賴總統籲朝野速審總預算讓防災整備如期推動

鋒面接近及西南風增強影響，部分縣市出現強降雨。賴清德總統今天在臉書表示，面對極端氣候挑戰，防災、救災與治水工作不能等，也需要穩定的財政支持。他要再次呼籲立法院朝野各黨團，盡速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。

憂萬里溪堰塞湖78萬公噸蓄水溢流 花蓮7村里今完成預防性撤離

花蓮縣萬里溪堰塞湖最快將在48小時內溢流，鳳林鎮、萬榮鄉公所已啟動7村里保全戶預防性撤離。農業部林保署長林華慶說，安置地點已準備完成，今天下午就能完成預防性撤離；此外，行政院顧問李孟諺、政務委員季連成分別將於今日、明日前往花蓮坐鎮給予防災指導。

政院修法 未成年子女免稅額增50% 婚育家庭享房地稅優惠

為因應國內少子女化，行政院會今日通過相關修法，養率未成年子女免稅額加碼50％，自2026年元旦起適用，粗估有237萬人受益、減稅利益約80億元；此外，新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，全國持有單一自住房屋及其坐落土地得再減免房屋稅、地價稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。