影／談名間建焚化爐議題 賴清德總統：不只建焚化爐一種選項

賴清德總統為名間設制焚化爐議題表示，南投縣長許淑華願意解決南投長期以來的垃圾問題值得肯定，但是應該不是只有建焚化爐的一種方式。賴清德總統指出民進黨南投縣長參選人溫世政提出雞尾酒療法，可以化整為零，不必新蓋一座焚化爐，就可以解決南投縣垃圾問題。

賴清德說不管未來是許淑華連任成功或是溫世政挑戰縣長寶座成功，都值得地方政府去參考。南投縣有很多建設要推動，中央可以幫忙給南投縣更多財政上的寬裕，希望未來的縣長可以好好保握經費，推動各項建設。

賴清德總統今天上午前往南投縣水里車埕車站出席「集集線全線通車典禮」，台鐵公司歷經多年的戮力修復與縝密整備，國內深具代表性的觀光鐵道支線—集集線今天正式恢復二水至車埕全線通車。

國內深具代表性的觀光鐵道支線—集集線，於今日正式恢復二水至車埕全線通車。記者黃仲裕／攝影

賴清德總統出席「集集線全線通車典禮」時表示，要解決垃圾問題有多方法，不一定要在名間蓋焚化爐。記者黃仲裕／攝影