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影／談名間建焚化爐議題 賴清德總統：不只建焚化爐一種選項
賴清德總統為名間設制焚化爐議題表示，南投縣長許淑華願意解決南投長期以來的垃圾問題值得肯定，但是應該不是只有建焚化爐的一種方式。賴清德總統指出民進黨南投縣長參選人溫世政提出雞尾酒療法，可以化整為零，不必新蓋一座焚化爐，就可以解決南投縣垃圾問題。
賴清德說不管未來是許淑華連任成功或是溫世政挑戰縣長寶座成功，都值得地方政府去參考。南投縣有很多建設要推動，中央可以幫忙給南投縣更多財政上的寬裕，希望未來的縣長可以好好保握經費，推動各項建設。
賴清德總統今天上午前往南投縣水里車埕車站出席「集集線全線通車典禮」，台鐵公司歷經多年的戮力修復與縝密整備，國內深具代表性的觀光鐵道支線—集集線今天正式恢復二水至車埕全線通車。
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