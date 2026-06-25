快訊

雨還沒下完！北部暫入降雨空檔 中南部下午嚴防強降雨

台股良性修正成房市唯一解藥？李同榮模擬「1好2壞3情境」 曝止跌關鍵

國小有髮型魔咒？老師一見「阿志頭」就頭痛 媽媽曝經驗：皮到不行

聽新聞
0:00 / 0:00

委內瑞拉雙強震釀災 外交部：暫無台灣人受影響

中央社／ 台北25日電

委內瑞拉首都以西發生兩起強震，多棟建築被夷為平地、民眾受困瓦礫堆中。外交部已向兼轄委內瑞拉的駐哥倫比亞代表處及加勒比海地區各大使館瞭解相關災情，目前暫無台僑或民眾受影響。

外電報導，美國地質調查所（U.S. GeologicalSurvey）表示，委內瑞拉首都卡拉卡斯（Caracas）以西約160公里處24日發生規模7.2強震，隨後不到1分鐘內，又發生規模7.5地震，初步估計死亡人數可能介於1萬到10萬人之間。

外交部下午回覆中央社提問表示，委內瑞拉代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez，另譯，羅德皙）已宣布全國進入緊急狀態，目前統計至少32人罹難，超過700人受傷；此外，美國太平洋海嘯中心一度針對波多黎各與美屬維京群島等加勒比海地區發布海嘯警報，稍後已宣布取消。

外交部指出，已於第一時間向兼轄委內瑞拉的駐哥倫比亞代表處及加勒比海地區各大使館瞭解相關災情，目前暫無旅居該區域台僑或民眾受到影響，相關駐外館處將持續密切關注。

外交部提醒，民眾在委內瑞拉期間如果有緊急求助需要，請即撥打駐哥倫比亞代表處緊急聯絡電話：+57 315-649-2913；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095。

外交部 強震 台灣人

延伸閱讀

委內瑞拉連環強震 當局宣布緊急狀態

1分鐘內規模7.2與7.5地震連至 委內瑞拉震撼全球

最慘災區未計入！委內瑞拉雙強震初步32死700傷 專家點出致命因素

委內瑞拉連續規模7強震恐釀10萬死…川普：情況不妙 已準備好協助

相關新聞

新青安2.0將出爐 財政部：檢討貸款總額、利率、寬限期 嚴查人頭戶

針對新青安房貸方案2.0，財政部政務次長陳勇勝指出，新青安上路至今已啟動多項防弊措施，未來將訂定更周延的條件與監管方式，包括落實人頭戶查核管控、檢討貸款總額、寬限期、利率及年限等內容，方案完成後將提報行政院，並對外公布。

台灣芒果紅到法國 農業部：德、荷、義都來洽詢訂單

台灣愛文芒果成功外銷法國、英國，行政院會今日開會時，與會首長前也特地擺出芒果禮盒。農業部指出，目前廠商陸續回報，德國、荷蘭、義大利都有洽詢訂單，期待多元外銷農產品市場能持續擴大發酵。

6月底前大調公務員專業加給？ 人事總處：綜合評估中

行政院人事總處人事長蘇俊榮預告，6月底前將大幅調整公務員專業加給表。人事總處給與福利處專委林志育說，人事總處正在綜合評估經濟成長率、國民所得、消費者物價指數、薪資與政府財政狀況，配合中央政府總預算編列期程，做審慎研議，公務員專業加給的部分也會納入通盤評估，會加快腳步盡早提出方案。

全台多處豪大雨 賴總統籲朝野速審總預算讓防災整備如期推動

鋒面接近及西南風增強影響，部分縣市出現強降雨。賴清德總統今天在臉書表示，面對極端氣候挑戰，防災、救災與治水工作不能等，也需要穩定的財政支持。他要再次呼籲立法院朝野各黨團，盡速完成中央政府總預算審議，讓防災整備、基礎建設與民生照顧工作能夠如期推動。

憂萬里溪堰塞湖78萬公噸蓄水溢流 花蓮7村里今完成預防性撤離

花蓮縣萬里溪堰塞湖最快將在48小時內溢流，鳳林鎮、萬榮鄉公所已啟動7村里保全戶預防性撤離。農業部林保署長林華慶說，安置地點已準備完成，今天下午就能完成預防性撤離；此外，行政院顧問李孟諺、政務委員季連成分別將於今日、明日前往花蓮坐鎮給予防災指導。

政院修法 未成年子女免稅額增50% 婚育家庭享房地稅優惠

為因應國內少子女化，行政院會今日通過相關修法，養率未成年子女免稅額加碼50％，自2026年元旦起適用，粗估有237萬人受益、減稅利益約80億元；此外，新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭，全國持有單一自住房屋及其坐落土地得再減免房屋稅、地價稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。